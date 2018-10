Le HCR se félicite de la décision de l’Espagne et de Haïti pour faire cesser l’apatridie

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, se félicite des décisions historiques formulées par l’Espagne et Haïti visant à adhérer aux accords internationaux pour lutter contre l’apatridie, une situation à laquelle sont confrontées des millions de personnes privées de droits fondamentaux parce qu’aucun État ne les considère comme ses ressortissants.

« Nous félicitons l’Espagne et Haïti pour ce grand pas en avant et d’avoir choisi d’offrir l’espoir d’un avenir meilleur aux personnes qui auront désormais accès à des droits fondamentaux que la plupart d’entre nous tenons pour acquis », a déclaré Volker Türk, Haut Commissaire assistant du HCR pour la protection internationale.

L’Espagne, qui était déjà partie à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, a adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie le 25 septembre dernier. Le pays avait également mis en place une procédure nationale de détermination du statut d’apatride en 2001 et modifié sa législation pour éviter de nouveaux cas d’apatridie.

La décision d’Haïti d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie a été officiellement entérinée lors d’une réunion organisée à New York en marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies, vendredi 28 septembre.

La discrimination à l’encontre de groupes ethniques ou religieux particuliers ou bien celle fondée sur le genre, l’émergence de nouveaux États, les transferts de territoire entre États existants et les lacunes des lois sur la nationalité sont des raisons pouvant générer l’apatridie. Dans presque tous les pays et dans toutes les régions du monde et quelle qu’en soit la cause, l’apatridie a de graves conséquences pour les personnes.

En 2014, le HCR a lancé la campagne #IBelong et le Plan d’action global visant à mettre fin à l’apatridie : 2014-2024 pour la sensibilisation sur l’apatridie et l’appui aux efforts déployés à travers le monde pour y mettre un terme. Haïti et l’Espagne portent désormais à 20 le nombre de nouvelles adhésions aux Conventions des Nations Unies sur l’apatridie depuis le lancement de la campagne.

