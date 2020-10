La réinstallation en Espagne reprend tandis que près de 140 réfugiés syriens arrivent du Liban avec le soutien de l'OIM

Madrid - Près de 140 réfugiés syriens, dont 53 enfants, sont arrivés hier (24 septembre) en toute sécurité à l'aéroport Adolfo Suarez de Madrid à bord d’un vol de réinstallation en provenance du Liban.

Ce vol transportant 138 personnes, organisé par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le cadre du programme national de réinstallation espagnol, marque la reprise de la réinstallation depuis le Liban après l’interruption temporaire des vols en mars, en raison des restrictions de mobilité mondiale imposées par la COVID-19.

« Nous sommes ravis que le groupe soit arrivé en Espagne en toute sécurité et nous sommes particulièrement fiers de cette opération, qui a été étroitement coordonnée avec le gouvernement espagnol, démontrant ainsi clairement le respect des engagements internationaux », a déclaré Maria Jesús Herrera, responsable du Bureau de l'OIM en Espagne.

« Le fait que l'Espagne et le Liban aient convenu de continuer à trouver des voies sûres en ces temps difficiles montre qu'ils reconnaissent de plus en plus l'importance d'améliorer les outils communs et globaux de gouvernance des migrations tels que les programmes de réinstallation ».

Fawzi Alzioud, responsable du Bureau de l’OIM au Liban, a mis en évidence la coopération entre les gouvernements, l'OIM et ses partenaires des Nations Unies.

« L’OIM exprime sa grande gratitude quant à la reprise des opérations de réinstallation et du soutien humanitaire des pays d'accueil. Nous remercions le gouvernement espagnol pour son efficacité, son efficience et sa coopération dans l'accueil et l'hébergement de ces familles vulnérables », a-t-il déclaré.

« Nous exprimons également notre sincère gratitude au gouvernement libanais, à l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à toutes les organisations partenaires pour leur excellente collaboration et leur facilitation tout au long du processus de réinstallation ».

En début d’année, l'Espagne a été l'un des premiers pays à envisager et à mettre en place des « missions de sélection virtuelles » au Liban pour identifier les réfugiés éligibles à la réinstallation en cette période de distanciation physique liée à la pandémie.

Les activités avant le départ sont un élément clé du programme. L'OIM au Liban a aidé à préparer l'intégration rapide des réfugiés à travers des sessions d'orientation organisées avant le départ dans le respect des mesures de distanciation physique, ainsi qu'à des examens médicaux - notamment des tests PCR pour la COVID-19 - et à la prise en charge et au soutien logistique qui en découlent. Quatre membres du personnel de l'OIM étaient également à bord du vol pour fournir des services d'escorte médicale et opérationnelle.

À leur arrivée à Madrid, les réfugiés ont été accueillis par l'équipe de l'OIM en Espagne, en collaboration avec des ONG espagnoles, le HCR et les autorités nationales. Les ONG espagnoles aident les réfugiés récemment réinstallés à se loger dans différentes régions du pays. Des travailleurs sociaux les aideront à s'installer dans leur nouvel environnement tout au long des 18 premiers mois, surtout pendant les six premiers mois. Ils aideront également les réfugiés à accéder à leurs droits et aux soins médicaux, tout en acquérant les outils nécessaires à une intégration réussie en Espagne.

La réinstallation reste un outil vital pour de nombreux réfugiés. L'interruption temporaire des vols de réinstallation - rendue nécessaire par les perturbations et les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 aux voyages aériens internationaux - a retardé le départ de quelque 10 000 réfugiés vers les pays de réinstallation.

Tout au long de cette période, l'OIM, le HCR et ses partenaires ont continué à traiter et à conseiller les réfugiés et ont réinstallé un grand nombre de cas urgents et de cas de crise.

En 2020, 200 réfugiés ont été réinstallés du Liban vers l'Espagne par le biais du programme national de réinstallation de l'Espagne, financé par le Ministère espagnol de l'inclusion, de la sécurité sociale et de la migration, et mis en œuvre en coopération avec le HCR. Le programme national comprend également la réinstallation de réfugiés depuis la Turquie et l'Égypte.

