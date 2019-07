Cruz Roja Española lidera el proyecto europeo de integración y empleo de personas refugiadas

Cruz Roja #ConlasPersonasRefugiadas #Cambiandovidas

00:00-02:02. Campaña Madad.

Fadell, 28 años, refugiado sirio que ha abierto su propia panadería en Turquía.

Fathiya, 67años, refugiada siria que vive como agricultora en Turquía.

02:04-04:00 Campaña Esiras

Gulalai, refugiada afgana en Francia que trabaja en una guardería.

04:08-07:07. Plan de Empleo de Cruz Roja Española

Bianca Arregoces, refugiada de Colombia; Daniel Gavidia y Maritza.

La experiencia, buen hacer y resultados del Plan de Empleo de Cruz Roja Española en estos años, único dentro de la Cruz Roja Internacional, ha llevado a que la Unión Europea la elija para liderar el proyecto ESIRAS de integración sociolaboral de personas refugiadas en Europa ayudándoles y acompañándoles en la búsqueda de empleo digno para lograr una integración real en los países en los que viven.

Este importante y pionero proyecto se suma a la acción continuada y al compromiso de toda la Cruz Roja, que desde hace más de 8 años realiza con las personas refugiadas que hoy siguen necesitando ayuda humanitaria día a día en Siria y países vecinos, a través del programa MADAD en el que Cruz Roja Española también participa.

Tras más de 8 años desde el comienzo de la guerra en Siria, las consecuencias devastadoras para la población civil siguen siendo una realidad que continúa cobrándose numerosas víctimas. Se trata de un desastre humanitario cuyas muertes se cuentan por cientos de miles y que ha desplazado a más de la mitad de la población del país, que se ha visto obligada a huir de sus propios hogares.

La mayor parte de las personas que huyeron del conflicto lo hicieron hacia los países vecinos, donde más de cinco millones de refugiados sirios permanecen en comunidades locales y campamentos de Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. La vida en los campos de refugiados no es fácil debido a su propia saturación incluso desde antes del estallido del conflicto, lo que provocó un gran aumento de sus necesidades, especialmente aquellas relacionadas con el acceso a la atención médica, la asistencia psicosocial o la cobertura de aquellas más básicas para la vida.

El compromiso de Cruz Roja con las personas afectadas por el conflicto en Siria sigue vigente y se materializa cada día en ayuda humanitaria para las personas refugiadas y desplazadas dentro y fuera del país a través del proyecto MADAD, un consorcio de la Federación Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y de 15 Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja lideradas por la Cruz Roja Danesa que está brindando ayuda humanitaria, asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, tanto en Siria como en los países vecinos con el apoyo de la Unión Europea.

Gracias a la colaboración de Cruz Roja Española con la Cruz Roja Libanesa y la Media Luna Roja de Palestina, desde 2013 se han podido atender un total de 254.000 consultas médicas, de las que más de 50.000 han sido consultas pediátricas y más de 40.000 ginecológicas. En el último año y medio, más de 18.000 personas han sido atendidas desde estas consultas médicas y, de ellas, más de 12.200 fueron mujeres de origen sirio. También se han realizado más de 74.000 sesiones informativas de promoción de la salud y entregado más de 15.000 kits de higiene entre la población.

Cruz Roja Española, al frente del proyecto internacional ESIRAS

La dilatada experiencia de Cruz Roja Española en integración social y laboral de las personas refugiadas y solicitantes de asilo a través de su Plan de Empleo, ha propiciado que sea elegida por la Unión Europea y la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC) para liderar el proyecto ESIRAS (Employability and Social Integration of Refugees and Asylum Seekers), que fomenta la integración y facilita herramientas y formación para encontrar empleo a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a Europa procedentes de países en conflicto, como Siria, Afganistán o Eritrea.

En el proyecto ESIRAS participa la Cruz Roja de 7 países europeos: Austria, Chipre, Dinamarca, Francia, Italia, Eslovenia, Reino Unido, para implementar el proyecto en 9 ciudades: Graz (Austria), Glasgow (Escocia), París (Francia), Ljubljana y Maribor (Eslovenia), Milán (Italia), Nicosia (Chipre), Bornholm y Jelling (Dinamarca) con un total de 1330 personas refugiadas participantes entre enero de 2018 y julio de 2019.

Este proyecto liderado por Cruz Roja Española permite construir un futuro mejor para las personas que huyen de contextos de conflicto y demuestra que la implicación de la sociedad, las empresas y las administraciones permite a las personas refugiadas y solicitantes de asilo encontrar un empleo con el que alcanzar su plena autonomía en las sociedades de acogida.

El Plan de Empleo de Cruz Roja, oportunidades que cambian vidas

El Plan de Empleo de Cruz Roja Española lleva en marcha desde el año 2000 y supone una respuesta integral para que las personas y grupos más vulnerables puedan acceder al mercado laboral en las mejores condiciones. Trabaja con las personas y con las empresas para transformar el mercado laboral y generar oportunidades que cambian vidas. Desde el año 2000, más de 600.000 personas han mejorado su empleabilidad tras su paso por el Plan de Empleo de la Organización, de las que más del 55% fueron mujeres.

Solo en 2018, más de 80.000 personas (60% mujeres) fueron atendidas y recibieron herramientas para acceder a mejores oportunidades en el mercado de trabajo. De todas ellas, más de 22.000 accedieron a un empleo y más de 31.600 personas atendidas en 2018 eran personas inmigrantes (25.900 personas) y refugiadas y/o solicitantes de asilo (5.775 personas).

Generar estas oportunidades que cambian vida solo es posible si se cuentan con empresas aliadas en el mercado de trabajo, en este caso más de 11.400 empresas colaboradoras con las que se establecieron más de 39.000 alianzas.

Cruz Roja cuenta también con el apoyo del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad social, quienes permiten lograr resultados tan exitosos como los alcanzados en el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), gracias al cual más de 26.000 personas accedieron a un empleo solo en los últimos cuatro años.

Sobre Cruz Roja Española

Cruz Roja ha atendido en 2018 a más de 4 millones de personas en España desde sus diferentes planes y programas, de ellas, más de 1,7 millones son personas vulnerables que reciben apoyo desde programas sociales. Fuera de España, Cruz Roja ha apoyado a más de 6 millones de personas.

Esta labor es posible gracias a la colaboración inestimable de más de 200.000 personas voluntarias y al 1 millón de personas socios y socias.

