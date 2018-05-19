Tropical Storm "Sagar‟ Advisory No. Sixteen Issued at 0300 UTC of 19th May 2018 based on 0000 UTC of 19th May 2018
REGIONAL SPECIALISED METEOROLOGICAL CENTRE-TROPICAL CYCLONES, NEW DELHI TROPICAL CYCLONE ADVISORY BULLETIN
THE CYCLONIC STORM “SAGAR” OVER GULF OF ADEN MOVED FURTHER WESTSOUTHWESTWARDS WITH A SPEED OF 8 KMPH DURING PAST 6 HOURS, AND LAY CENTERED AT 0530 HRS IST OF 19TH MAY 2018 OVER GULF OF ADEN NEAR LATITUDE 11.10N AND LONGITUDE 44.80 E; ABOUT 170 KM SOUTH-SOUTHEAST OF ADEN (41480) ,YEMEN AND 1000 KM WEST-SOUTHWEST OF SOCOTRA ISLANDS(41494) . IT IS VERY LIKELY TO CONTINUE TO MOVE WEST-SOUTHWESTWARDS AND WEAKEN GRADUALLY AND CROSS SOMALIA COAST NEAR LONGITUDE 440 E DURING 0900 to 1100 UTC OF TODAY, THE 19TH MAY 2018 AS A CYCLONIC STORM WITH WIND SPEED 65-75 KMPH GUSTING TO 85 KMPH AT THE TIME OF LANDFALL.
AS PER THE LATEST SATELLITE IMAGERY,THE INTENSITY OF THE SYSTEM IS T 3.0 ASSOCIATED SCATTERED LOW AND MEDIUM CLOUDS WITH EMBEDDED INTENSE TO VERY INTENSE CONVECTION LIE OVER AREA BETWEEN LATITUDE 10.5 N TO 14.0N LONGITUDE 44.0E TO 46.0E GULF OF ADEN, YEMEN ADJOINING SAUDI ARABIA, NORTH SOMALIA. MINIMUM CTT MINUS 93 DEG C.
THE ESTIMATED CENTRAL PRESSURE IS ABOUT 994 HPA AND THE MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WIND SPEED IS 45 KNOTS GUSTING TO 55 KNOTS. STATE OF SEA IS HIGH TO VERY HIGH AROUND THE SYSTEM CENTRE.
REMARKS:
THE SEA SURFACE TEMPERATURE (SST) IS 30-31 0 C OVER THE SYSTEM AREA. THE TROPICAL CYCLONE HEAT POTENTIAL IS ABOUT 50 KJ/CM2 OVER THE REGION OF THE SYSTEM. THERE IS A MAXIMA OF VALUE 25 X10-5 S -1 IN LOW LEVEL CONVERGENCE TO THE SOUTH OF THE SYSTEM CENTRE. THE UPPER LEVEL DIVERGENCE IS ABOUT 20 X10-5 S -1 AROUND THE SYSTEM CENTRE. VORTICITY AT 850 HPA LEVEL IS ABOUT 90X10-6 S -1 TO THE SOUTH OF THE SYSTEM CENTRE. VERTICAL WIND SHEAR IS LOW (05-10 KTS) AROUND THE SYSTEM CENTRE. IT INCREASES TOWARDS YEMEN AND OMAN COASTS. UPPER TROPOSPHERIC RIDGE LIES ALONG LATITUDE 14.0 0N NEAR LONGITUDE 45E. AS THE SYSTEM MOVES WEST-SOUTHWESTWARDS, IT IS GRADUALLY COMING CLOSER TO LAND SURFACE AND HENCE THERE IS LAND INTERACTION. THE TOTAL PRECIPITABLE WATER IMAGERY INDICATES RELATIVELY DRY AIR CONDITION IN THE PERIPHERY OF THE SYSTEM IN SOUTHERN SECTOR COVERING SOMALIA. IT WILL LEADS TO GRADUAL WEAKENING. HOWEVER, IT WOULD CROSS SOMALIA COAST NEAR LONGITUDE 44 DEG. EAST DURING 0900 to 1100 UTC OF TODAY, THE 19TH MAY 2018 AS A CYCLONIC STORM WITH WIND SPEED 65-75 KMPH GUSTING TO 85 KMPH.
(V.R.DURAI)
SCIENTIST-E, RSMC, NEW DELHI