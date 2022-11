La situation concernant la piraterie et les vols armés en mer au large des côtes somaliennes - Rapport du Secrétaire général (S/2022/819)

I. Introduction

1. Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 29 de la résolution 2608 (2021), dans laquelle le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les 11 mois suivant son adoption, de l’application de ladite résolution et de la situation concernant la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes, notamment de lui soumettre une évaluation des capacités de la garde côtière nationale.

2. Le présent rapport, qui porte sur la période du 1 er novembre 2021 au 31 octobre 2022, retrace les principaux faits nouveaux intervenus depuis le précédent rapport du Secrétaire général (S/2021/920). Dans la résolution 2608 (2021), le Conseil de sécurité a décidé de reconduire pour une nouvelle période de trois mois les autorisations visées au paragraphe 14 de la résolution 2554 (2020), accordées aux États et aux organisations régionales qui coopèrent avec les autorités somaliennes dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont les autorités somaliennes auront préalablement communiqué le nom au Secrétaire général. À l’expiration de la résolution, la communauté internationale a continué de coopérer avec les autorités somaliennes et de leur donner un appui pour renforcer leurs capacités en matière de sécurité maritime et accompagner les mesures visant à s’attaquer aux causes profondes de la piraterie, comme indiqué dans le présent rapport.

3. Le rapport s’inspire des informations communiquées par le système des Nations Unies, notamment la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que par des États Membres et des organisations régionales, dont l’Autorité intergouvernementale pour le développement, la Commission de l’océan Indien, la Mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie, la Force navale européenne au large de la Somalie-opération Atalanta, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et les Forces maritimes combinées.