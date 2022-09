La crise alimentaire resserre son étau sur 19 « points chauds de la faim » alors que la famine est proche dans la corne de l'Afrique – nouveau rapport

L’augmentation des conflits, des extrêmes climatiques et de l'instabilité économique,aggravée par les impacts persistants de la COVID-19 et les retombées de la guerre en Ukraine, sont parmi les principaux moteurs.

ROME – Le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le monde devrait continuer d'augmenter précipitamment, alors que la crise alimentaire resserre son emprise sur 19 “points chauds de la faim” - en raison de l’augmentation des conflits, des conditions météorologiques extrêmes et de l'instabilité économique aggravée par la pandémie et les retombées de la crise en Ukraine, a révélé un rapport conjoint des Nations Unies publié aujourd'hui.

Le rapport “Les points chauds de la faim – alertes précoces sur l’insécurité alimentaire aiguë de la FAO et du PAM” - publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, appelle à une action humanitaire urgente pour sauver des vies et des moyens de subsistance, et éviter la famine dans les points chauds de la faim où l'insécurité alimentaire aiguë devrait s'aggraver d'octobre 2022 à janvier 2023. Le rapport présente des recommandations par pays sur les priorités d'action anticipée - des mesures de protection à court terme à mettre en place avant que de nouveaux besoins humanitaires ne se matérialisent ; et des interventions d'urgence – actions visant à répondre aux besoins humanitaires existants.

« La grave sécheresse dans la Corne de l'Afrique a poussé les gens au bord de la famine, détruisant les récoltes et tuant le bétail dont dépend leur survie. L'insécurité alimentaire aiguë augmente rapidement et s'étend à travers le monde. Les habitants des pays les plus pauvres en particulier, qui ne se sont pas encore remis de l'impact de la pandémie de COVID-19, souffrent des retombées des conflits en cours, en termes de prix, d'approvisionnement en nourriture et en engrais, ainsi que de l'urgence climatique. Sans une réponse humanitaire massivement intensifiée qui repose essentiellement sur une assistance agricole urgente et vitale, la situation va probablement s'aggraver dans de nombreux pays au cours des prochains mois », a déclaré le Directeur général de la FAO, QU Dongyu.

« C'est la troisième fois en 10 ans que la Somalie est menacée d'une famine dévastatrice. La famine de 2011 a été causée par deux saisons des pluies consécutives ratées ainsi que par des conflits. Aujourd'hui, nous assistons à une terrible accumulation : probablement une cinquième saison des pluies consécutive ratée qui verra la sécheresse durer jusqu'en 2023. Mais les personnes qui se trouvent au cœur de la crise actuelle sont également confrontées à la flambée des prix des denrées alimentaires et à des opportunités très limitées de gagner leur vie suite à la pandémie. Nous devons de toute urgence aider ceux qui sont en grave danger de famine en Somalie et dans les autres points chauds de la faim à travers le monde », a déclaré David Beasley, directeur exécutif du PAM.

Le rapport met l’accent sur la crise de la faim dans la Corne de l'Afrique, où la plus longue sécheresse en plus de 40 ans devrait se poursuivre - avec une cinquième saison des pluies d'affilée ratée à l'horizon - ajoutant aux effets cumulatifs et dévastateurs des déficits pluviométriques successifs, les crises économiques et les conflits qui affectent les ménages vulnérables depuis 2020. La pénurie d'eau a entraîné des récoltes inférieures à la moyenne, la mort de bétail et contraint des centaines de milliers de personnes à quitter leurs terres à la recherche de moyens de subsistance, tout en augmentant le risque de conflits intercommunautaires et liés aux ressources.

Jusqu'à 26 millions de personnes devraient faire face à des niveaux d'insécurité alimentaire de Crise ou pire (Phase 3 et plus de l'IPC) en Somalie, dans le sud et l'est de l'Éthiopie et dans le nord et l'est du Kenya. Alors que l'aide humanitaire risque d'être interrompue en raison d'un manque de financement, le spectre d'une mortalité massive due à la faim plane sur la Somalie, la famine risquant de s'installer dans les districts de Baidoa et de Burhakaba dans la région de Bay en octobre. Sans une réponse humanitaire adéquate, les analystes s'attendent à ce que d'ici décembre, jusqu'à quatre enfants ou deux adultes sur 10 000 personnes mourront chaque jour. Des centaines de milliers de personnes sont déjà confrontées à des conditions similaires à la famine aujourd'hui avec des niveaux de malnutrition stupéfiants attendus chez les enfants de moins de 5 ans.

À l'échelle mondiale, un nombre record de 970 000 personnes devraient faire face à une faim catastrophique (Phase 5 de l'IPC) et sont affamées, ou risquent de le devenir ou de voir leur situation se détériorer dans des conditions catastrophiques en Afghanistan, en Éthiopie, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen, si aucune mesure n'est prise - dix fois plus qu'il y a six ans, lorsque seuls deux pays avaient des populations en phase 5.

Principales conclusions

Selon le rapport, l'Afghanistan, l'Éthiopie, le Nigéria, le Soudan du Sud, la Somalie et le Yémen restent en “alerte maximale” en tant que points chauds, représentant à eux seuls près d'un million de personnes confrontées à des niveaux de faim catastrophiques (Phase 5 de l’IPC “Catastrophe”) avec des conditions similaires à une famine ou confrontés à la mort, et où des niveaux extrêmes de mortalité et de malnutrition peuvent se développer sans action immédiate.

La République démocratique du Congo, Haïti, le Kenya, le Sahel, le Soudan et la Syrie restent “très préoccupants” avec des conditions qui se détériorent - comme dans l'édition de juin du rapport trimestriel - mais l'alerte est étendue à la République centrafricaine et au Pakistan. Pendant ce temps, le Guatemala, le Honduras et le Malawi ont été ajoutés à la liste des pays, rejoignant le Sri Lanka, le Zimbabwe et Madagascar qui restent des points chauds de la faim.

Les conflits violents restent le principal moteur de la faim aiguë, les analyses indiquant une poursuite de cette tendance en 2022, avec une préoccupation particulière pour l'Éthiopie, où une intensification des conflits et de la violence interethnique dans plusieurs régions devrait encore s'aggraver, entraînant une augmentation des besoins humanitaires.

Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les tempêtes tropicales et les sécheresses restent des facteurs critiques dans de nombreuses régions du monde, et une « nouvelle normalité » d'événements météorologiques consécutifs et extrêmes se précise, en particulier dans les points chauds. Des inondations dévastatrices ont touché 33 millions de personnes rien qu'au Pakistan cette année et le Soudan du Sud fait face à une quatrième année consécutive d'inondations extrêmes. Pendant ce temps, une troisième saison consécutive de précipitations inférieures à la moyenne est prévue en Syrie. Pour la première fois en 20 ans, l'événement climatique La Niña s'est poursuivi pendant trois années consécutives, affectant l'agriculture et causant des pertes de récoltes et de bétail dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afghanistan, en Afrique de l'Ouest et de l'Est et en Syrie.

Sur le plan économique, l’augmentation persistante des prix mondiaux des denrées alimentaires, du carburant et des engrais, continuent d'entraîner des prix intérieurs élevés et une instabilité économique. La hausse des taux d'inflation a contraint les gouvernements à adopter des mesures de resserrement monétaire dans les économies avancées, qui ont également augmenté le coût du crédit des pays à faible revenu. Cela limite la capacité des pays lourdement endettés - le nombre de pays a considérablement augmenté ces dernières années - à financer l'importation d'articles essentiels.

Face à ces défis macroéconomiques, de nombreux gouvernements sont contraints d'introduire des mesures d'austérité affectant les revenus et le pouvoir d'achat, en particulier parmi les familles les plus vulnérables. Ces tendances devraient s'accentuer dans les mois à venir, note le rapport, la pauvreté et l'insécurité alimentaire aiguë augmentant encore, ainsi que les risques de troubles civils provoqués par l'augmentation des griefs socio-économiques.

L'aide humanitaire est cruciale pour sauver des vies et prévenir la famine, la mort et l'effondrement total des moyens de subsistance, note le rapport ; soulignant que l'insécurité, les obstacles administratifs et bureaucratiques, les restrictions de mouvement et les barrières physiques limitent considérablement l'accès des intervenants humanitaires aux personnes confrontées à la faim aiguë dans onze des points chauds, y compris les six pays où les populations sont confrontées à des conditions similaires à une famine ou devraient être confrontées à la famine (Phase 5 de l'IPC), ou risquent de se détériorer vers des conditions catastrophiques.

L'action humanitaire est essentielle pour prévenir la famine et la mort

Le rapport appelle à une action humanitaire ciblée pour sauver des vies et des moyens de subsistance dans les 19 points chauds de la faim, notant qu'en Afghanistan, en Éthiopie, au Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, l'action humanitaire sera essentielle pour prévenir de potentielles famines et de la mort.

Note aux rédacteurs

*Identifiés grâce à une analyse prospective, les « points chauds de la faim » sont des zones présentant un potentiel d'augmentation de l'insécurité alimentaire aiguë au cours de la période de prévision. Les points chauds sont sélectionnés par un processus consensuel impliquant les équipes de terrain et techniques du PAM et de la FAO, aux côtés d'analystes spécialisés dans les conflits, les risques économiques et les catastrophes naturelles. *

Le rapport fait partie d'une série de produits analytiques produits dans le cadre du Réseau mondial contre les crises alimentaires, pour améliorer et coordonner la génération et le partage d'informations et d'analyses fondées sur des preuves pour prévenir et traiter les crises alimentaires.

Photos des points chauds de la faim disponibles ici.

#

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est une agence spécialisée qui dirige les efforts internationaux pour vaincre la faim. Il vise à transformer les systèmes agroalimentaires, en les rendant plus efficaces, inclusifs, résilients et durables pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure, sans laisser personne de côté. L'objectif de la FAO est d'assurer la sécurité alimentaire pour tous et de veiller à ce que les personnes aient un accès régulier à suffisamment d'aliments de haute qualité pour mener une vie active et saine.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

Suivez-nous sur Twitter @FAOnews, @FAOenFrancais et @wfp_fr

CONTACT

James Belgrave, WFP/ Rome,

James.Belgrave@wfp.org,

Mob. +39 366 529 4297

Marie Dasylva, WFP/Dakar (francophone),

Marie.Dasylva@wfp.org,

Mob. +221 77 638 13 00

Irina Utkina, FAO/ Rome,

Irina.Utkina@fao.org,

Tel. +39 06 5705 2542