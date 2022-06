Improving food security, enhancing nutrition and building resilience in Somalia (OSRO/SOM/008/FRA)

Organisation d’événements publics, de démonstrations culinaires dans les écoles et les espaces publics et d’une vaste campagne de sensibilisation utilisant de nombreuses méthodes de plaidoyer (chansons, jeux, émissions de télévision et de radio, réseaux sociaux, livres de coloriage, bandes dessinées) au profit de 4 800 personnes.

Formation de six équipes de projet locales (14 personnes) dans les six états du pays, composées du personnel technique du Ministère et de pêcheurs, sur les pratiques de gestion post-récolte et leurs impacts sur la consommation de poisson et la santé; les avantages nutritionnels de la consommation de poisson; et les pratiques de plaidoyer et de communication permettant de cibler différents groupes sociaux pendant et après la durée du projet.