Criquet pèlerin - Mise à jour 8 juillet 2021

ARRIVÉE D'ESSAIMS DANS LE NORD-EST DE L'ÉTHIOPIE**

VUE D'ENSEMBLE. Des opérations intensives de lutte aérienne se poursuivent contre de nombreux essaims immatures dans le nord-ouest de la Somalie. Certains essaims ont commencé à migrer puisqu'il y a eu une augmentation des observations et des mouvements transfrontaliers durant les derniers jours dans le sud de Djibouti, l'est de l'**Éthiopie**, ainsi que dans la région Afar du nord-est de l'**Éthiopie** le long de l'escarpement oriental des hautes-terres de l'Amhara. On s'attend à ce que d'autres essaims apparaissent dans la région Afar au cours de la semaine prochaine et certains pourraient atteindre les hautes-terres septentrionales d'où ils pourraient poursuivre vers les aires de reproduction estivale dans l'intérieur du Soudan. Quelques essaims en provenance du Yémen pourraient également arriver dans la région Afar.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT. L'efficacité des opérations actuelles de prospection et de lutte dans le nord de la Somalie et l'est de l'**Éthiopie** influencera l'ampleur de la migration des essaims vers le nord-est de l'**Éthiopie**. Jusqu'à présent, les déplacements ont été limités mais il est probable que de nouveaux essaims arrivent au cours du mois, qu'ils deviennent matures et pondent. Le niveau de la reproduction dans la région Afar cet été dépendra de l'ampleur de la migration, ainsi que du moment et du lieu des pluies pendant la période de juillet à septembre, les pluies étant annoncées supérieures à la normale cette année.

CONTEXTE. Des infestations importantes subsistent dans la Corne de l'Afrique, tandis que la situation est calme dans d'autres régions.\ - SOMALIE. Les opérations de lutte, principalement aériennes, se poursuivent contre des essaims immatures et les quelques bandes larvaires des derniers stades qui subsistent sur l'escarpement et le plateau dans le nord-ouest (Somaliland); aucun criquet n'a été observé lors des prospections réalisées dans le nord-est (Puntland).\ - ÉTHIOPIE. Quelques essaims immatures sont arrivés dans la région Afar le long de l'escarpement oriental des hautes-terres de l'Amhara et un essaim a poursuivi dans les hautes-terres; d'autres essaims se forment et apparaissent dans la zone de la voie de chemin de fer près d'Ayasha où quelques bandes larvaires des derniers stades sont encore présentes.\ - DJIBOUTI. De nouveaux essaims immatures, issus d'une reproduction localisée ou provenant de zones adjacentes de la Somalie et de l'**Éthiopie**, ont récemment été observés dans le sud.\ - YÉMEN. Quelques essaims immatures persistent sur les hauts-terres au nord de Sanaa; des ailés épars sont présents dans l'intérieur où une reproduction limitée est en cours.\ - ASIE DU S.O. Aucun criquet n'a été observé lors des prospections réalisées récemment en Iran, au Pakistan et en Inde.

À RETENIR. Les opérations de terrain actuellement en cours doivent être intensifiées dans le nord-est de l'**Éthiopie** et maintenues dans l'est de l'**Éthiopie**, le nord de la Somalie, à Djibouti et au Yémen.\ - Région centrale (PRÉOCCUPANT) -- intensifier les opérations dans la région Afar (Éthiopie)\ - Région orientale (CALME) -- Débuter les prospections estivales (zone indo-pakistanaise****)\ - Région occidentale (CALME) -- Débuter les prospections estivales (Sahel septentrional