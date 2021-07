Criquet pèlerin - Mise à jour 29 juin 2021

NOUVEAUX ESSAIMS DANS LA CORNE DE L'AFRIQUE

VUE D'ENSEMBLE. De nouveaux essaims immatures continuent à se former à partir des infestations de bandes larvaires dans le nord de la Somalie et l'est de l'**Éthiopie**. Bien que, jusqu'à présent, les essaims soient petits et peu denses, leur mobilité augmente et ils se déplacent en franchissant les frontières entre le nord-ouest de la Somalie, l'est de l'**Éthiopie** et le sud de Djibouti. Des opérations de lutte sont en cours. On s'attend à ce que la plupart des essaims se concentrent sur le plateau dans le nord de la Somalie. Après le dessèchement de la végétation, ils se déplaceront probablement vers la région Afar, dans le nord-est de l'**Éthiopie**. Cependant, il existe un faible risque des petits essaims en nombre limité traversent le golfe d'Aden vers le sud du Yémen. En outre, il existe une faible possibilité que quelques essaims tentent d'atteindre les aires de reproduction estivale indo-pakistanaise****s depuis la côte orientale d'**Oman**.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT. L'évolution actuelle a été anticipée et les effectifs acridiens dans la Corne de l'Afrique sont inférieurs à ceux de l'année dernière à la même époque. Néanmoins, les nouveaux essaims qui se formeront en juillet se déplaceront probablement en direction de l'Ouest vers la région Afar, dans le nord-est de l'**Éthiopie**, où l'on prévoit des précipitations estivales supérieures à la normale et qui permettraient la reproduction d'une nouvelle génération d'août à octobre. Le succès des opérations de prospection et de lutte en cours déterminera l'échelle des déplacements et de la reproduction cet été dans la région Afar.

CONTEXTE. Des infestations importantes persistent en Somalie et en Éthiopie.\ - SOMALIE. Les opérations de lutte aérienne et terrestre continuent à faire de bons progrès contre les bandes larvaires des derniers stades qui subsistent et les essaims immatures nouvellement formés dans le nord-ouest (Somaliland) et, dans une moindre mesure, dans le nord-est (Puntland).\ - ÉTHIOPIE. Les opérations de lutte se poursuivent dans la zone de la voie de chemin de fer près d'Ayasha, dans l'ouest de la région Somali, où presque toutes les bandes larvaires ont réalisé leur mue imaginale et un nombre croissant de petits essaims immatures a été observé.\ - DJIBOUTI. Quelques bandes larvaires des derniers stades persistent dans le sud-est où un nombre croissant d'essaims d'immatures a été observé au cours des derniers jours.\ - ARABIE SAOUDITE. Quelques petits groupes d'ailés immatures ont été observés le 22 juin près de Khamis Mushait et du Yémen dans les monts Asir, dans le sud-ouest du pays.\ - YÉMEN. Quelques essaims immatures ont été observés en provenance du nord et se déplaçant à proximité de Sa'dah les 26-28 juin. Des ailés solitaires épars sont présents à Shabwah.\ - SOUDAN. Quelques petits groupes de larves et d'ailés sont présents près de la vallée du Nil, tandis que des ailés épars ont été observés dans l'État du Kordofan du Nord et près de Kassala.\ - ASIE DU S.O. Aucun criquet n'a été observé lors des prospections récentes réalisées en Iran, au Pakistan et en Inde.

À RETENIR. Les opérations aériennes et terrestres intensives doivent se poursuivre dans l'est de l'**Éthiopie** et le nord de la Somalie afin de réduire la formation d'essaims en détectant et en traitant le plus grand nombre possible de bandes larvaires restantes et de nouveaux essaims.\ - Région centrale (PRÉOCCUPANT) -- maintien des prospections et de la lutte (Éthiopie, Somalie); alerte renforcée au Yémen et à Oman; Commencer les prospections estivales (Soudan)\ - Région orientale (CALME) -- alerte renforcée dans les aires de reproduction estivale (zone indo-pakistanaise****)\ - Région occidentale (CALME) -- Commencer les prospections estivales le mois prochain (Sahel septentrional)

