23 décembre 2021. de petits essaims se forment dans le n.e. de la somalie

VUE D’ENSEMBLE. Alors que des bandes larvaires des derniers stades poursuivent leur mue imaginale, de nouveaux petits essaims immatures se forment dans le nord-est de la Somalie où des opérations de lutte aérienne et terrestre sont en cours au nord de Garowe. Des opérations de lutte aérienne limitées se poursuivent contre quelques petits essaims immatures et matures qui persistent dans la vallée du Rift de la RNNPS, près de la frontière kenyane. Des criquets solitaires en faibles effectifs sont présents dans les aires de reproduction hivernale le long des deux rives de la mer Rouge et sur la côte du golfe d'Aden du nord-ouest de la Somalie, et une reproduction limitée a débuté sur quelques sites.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT. Le succès actuel des opérations de lutte dans le nord-est de la Somalie limite le nombre et la taille des essaims immatures qui se formeront au cours des deux prochaines semaines. D'ici la fin du mois, presque toutes les bandes larvaires auront réalisé leur mue imaginale. En conséquence, quelques petits essaims supplémentaires se formeront. Jusqu'à présent, les nouveaux essaims ne se sont pas beaucoup éloignés des zones de reproduction; cependant, cela va changer avec leur renforcement et le dessèchement de la végétation, donnant lieu à une migration en direction du Sud, survolant le centre de la Somalie et l'est de l'Éthiopie pour atteindre le sud-est de l'Éthiopie, le nord-est du Kenya et le sud de la Somalie à tout moment au cours de la prochaine semaine. À leur arrivée, les essaims devraient poursuivre plus avant en direction de l'Ouest dans les comtés kenyan de Wajir, Marsabit, Samburu et Turkana et dans les parties méridionales des régions Oromia et RNNPS en Éthiopie. La menace de l'arrivée d'essaims dans ces régions devrait diminuer d'ici mi-janvier. Il faudra au moins un mois pour que les essaims deviennent matures et soient prêts à pondre. D’ici là, cependant, les conditions dans le sud de l'Éthiopie et le nord du Kenya seront probablement défavorables car ce sera la saison sèche. En conséquence, il est possible que les essaims restent immatures jusqu'à l'arrivée des longues pluies en avril/mai, qui permettrait la maturation et la ponte. Compte tenu de ce scénario, les équipes de terrain devraient disposer des ressources, de l'expérience et du temps nécessaires pour lutter contre les essaims avant avril et mettre fin à la recrudescence actuelle.

CONTEXTE. De nouveaux essaims se forment dans le nord-est de la Somalie mais ils n'ont pas encore commencé à migrer en direction du Sud.

• SOMALIE. Les opérations de lutte se poursuivent contre de petites bandes larvaires des derniers stades et des essaims immatures nouvellement formés dans le nord-est; ailés épars dans le nordouest avec une reproduction limitée.

• ÉTHIOPIE. Les opérations de lutte se poursuivent contre quelques petits essaims qui persistent dans la vallée du Rift du sud de la RNNPS, près de la frontière kenyane.

• KENYA. Aucun criquet n'a été observé mais une reproduction limitée pourrait être en cours le long de la frontière septentrionale.

• MER ROUGE. Ailés épars sur la côte du Yémen, du Soudan et du S.E. de l'Égypte, tandis qu'une reproduction limitée a débuté en Égypte et au Yémen; aucun criquet sur la côte de l'Arabie saoudite et de l'Érythrée. À RETENIR. Maintenir les efforts actuels pour réduire la formation d'essaims dans la Corne de l'Afrique.

• Région centrale (PRÉOCCUPANT) – Maintenir les opérations (Éthiopie, Somalie); accroitre la vigilance (N. Kenya)

• Région occidentale (CALME) – Absence d’activité significative

• Région orientale (CALME) – Absence d’activité significative

