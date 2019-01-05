05 Jan 2019

Special Weather Bulletin Thirteen (5 Jan 2019)

Report
from Government of Solomon Islands
Published on 05 Jan 2019 View Original

SPECIAL WEATHER BULLETIN No.13 ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICES AT 7:00AM THIS MORNING ON SATURDAY 5th JANUARY, 2019.

A SPECIAL WEATHER ADVICE IS CURRENT FOR SOLOMON ISLANDS.

SITUATION: AT 3AM THIS MORNING, TROPICAL CYCLONE PENNY (CATEGORY 1), WITH A CENTRAL PRESSURE OF 988 HECTOPASCALS WAS LOCATED NEAR 15.9 DEGREES LATITUDE SOUTH AND 155.7 DEGREES LONGITUDE EAST. THIS IS APPROXIMATELY 364 NAUTICAL MILES (674 KILOMETRES) SOUTHWEST OF RENNELL ISLAND (IN THE CORAL SEAS). CYCLONE PENNY IS MOVING SOUTHWEST AT 01 KNOT AND WILL MOST LIKELY TO TURN WEST TOWARDS THE QUEENSLAND COAST AWAY FROM SOLOMON ISLANDS.

EXPECT WINDS OF 15 TO 25 KNOTS (27-46KM/H) OVER MOST WATERS, REACHING 35 KNOTS (65KM/H) NEAR OR APPROACHING CYCLONE PENNY. SEAS WILL BE MODERATE TO ROUGH WITH MODERATE SWELLS (2.5-4.0M).

EXPECT HEAVY RAIN WITH THUNDERSTORMS OVER MOST PROVINCES.

PEOPLE IN ALL THE PROVINCES SHOULD TAKE PRECAUTIONARY MEASURES AS BAD WEATHER ASSOCIATED WITH THE TROPICAL CYCLONE POSES THREATS TO LIVES AND PROPERTIES.

PLEASE LISTEN TO ALL RADIO OUTLETS FOR FURTHER INFORMATION.

THE NEXT UPDATE WILL BE ISSUED AT 2:00PM THIS AFTERNOON.

DATE: 05TH JANUARY 2019

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