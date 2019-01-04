Special Weather Bulletin Ten (4 Jan 2019)
SPECIAL WEATHER BULLETIN NUMBER TEN ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICES AT 7:30AM THIS MORNING ON FRIDAY, 04TH JANUARY 2019.
A SPECIAL WEATHER ADVICE IS CURRENT FOR SOLOMON ISLANDS.
SITUATION:
AT 05AM THIS MORNING, TROPICAL CYCLONE PENNY (CATEGORY 2), WITH A CENTRAL PRESSURE OF 988 HECTOPASCALS WAS LOCATED NEAR 16.1 DEGREES LATITUDE SOUTH AND 154.6 DEGREES LONGITUDE EAST. THIS IS APPROXIMATELY 373 NAUTICAL MILES (691 KILOMETRES) SOUTHWEST OF RENNELL ISLAND (CORAL SEAS). CYCLONE PENNY IS MOVING EAST-SOUTHEAST AT 11 KNOTS (20KM/H).
EXPECT WINDS OF 15 TO 25 KNOTS (27-46KM/H) OVER MOST WATERS, REACHING 35 KNOTS (65KM/H) NEAR OR APPROACHING CYCLONE PENNY. SEAS WILL BE MODERATE TO ROUGH WITH MODERATE SWELLS (2.5-4.0M).
EXPECT HEAVY RAIN WITH THUNDERSTORMS OVER MOST PROVINCES.
PEOPLE IN ALL THE PROVINCES SHOULD TAKE PRECAUTIONARY MEASURES AS BAD WEATHER ASSOCIATED WITH THE TROPICAL CYCLONE POSES THREATS TO LIVES AND PROPERTIES.
PLEASE LISTEN TO ALL RADIO OUTLETS FOR FURTHER INFORMATION.
THE NEXT UPDATE WILL BE ISSUED AT 1:30PM THIS AFTERNOON.
DATE: 04TH JANUARY 2019