Special Weather Bulletin Number Four (2 Jan 2019)
SPECIAL WEATHER BULLETIN NUMBER FOUR ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICES AT 01:00AM EARLY THIS MORNING WEDNESDAY 02ND JANUARY 2019.
A SPECIAL WEATHER ADVICE IS CURRENT FOR SOLOMON ISLANDS.
SITUATION: AT 10:20PM YESTERDAY EVENING A TROPICAL LOW WITH A CENTRAL PRESSURE OF 998 HECTOPASCALS WAS RE-LOCATED NEAR 10.1 DEGREES LATITUDE SOUTH AND 165.2 DEGREES LONGITUDE EAST. THIS IS LOCATED APPROXIMATELY 49 NAUTICAL MILES (91 KILOMETERS) NORTHWEST OF SANTA CRUZ ISLAND, TEMOTU PROVINCE. THE SYSTEM IS MOVING EAST AT 07 KNOTS.
EXPECT WINDS OF 15 TO 25 KNOTS GUSTING UP TO 35 KNOTS OVER MOST WATERS. SEAS WILL BE MODERATE TO ROUGH WITH MODERATE WEST TO NORTHWEST SWELLS.
EXPECT HEAVY RAIN WITH SQUALLY THUNDERSTORMS OVER MOST PROVINCES.
PEOPLE IN ALL THE PROVINCES SHOULD TAKE PRECAUTIONARY MEASURES AS BAD WEATHER ASSOCIATED WITH THE TROPICAL LOW POSES THREATS TO LIVES AND PROPERTIES.
PLEASE LISTEN TO ALL RADIO OUTLETS FOR FURTHER INFORMATION.
THE NEXT UPDATE WILL BE ISSUED AT 09:00AM LATER THIS MORNING.
DATE: 02ND JANUARY 2019
Source: Supplied by Solomon Islands Meteorological Service