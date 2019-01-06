Solomon Islands: Heavy Rain Warning Number Twenty (6 Jan 2019)
HEAVY RAIN WARNING NUMBER TWENTY ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICE AT 9:00AM THIS MORNING ON SUNDAY 06TH JANUARY 2019.
A HEAVY RAIN WARNING REMAINS ENFORCE FOR CHOISEUL, ISABEL, AND WESTERN PROVINCES.
SITUATION: A TROUGH LIES JUST SOUTH OF SOLOMON ISLANDS WHILST A GENERAL WESTERLY FLOW PERSISTS OVER THE ISLANDS.
ASSOCIATED HEAVY RAIN IS EXPECTED TO AFFECT THE CHOISEUL, ISABEL, AND WESTERN PROVINCES. SUCH HEAVY RAIN CAN LEAD TO FLASH FLOOD OR FLOODING AND POSSIBLE LANDSLIDE OVER
COMMUNITIES LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO LARGE RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS.
PEOPLE IN THOSE PROVINCES LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS ARE THEREFORE STRONGLY ADVISED TO TAKE SAFETY MEASURES TO AVOID DANGER AND LOSS OF LIVES AND PROPERTY.
MOTORISTS ARE ALSO ADVISED TO USE EXTREME CAUTION WHEN TRAVELLING ON ROAD. DO NOT ATTEMPT TO CROSS RIVERS AND LARGE STREAMS OF UNKNOWN DEPTH.
Next update will be issued at 7pm today evening.