Solomon Islands: Heavy Rain Warning Number Thirteen (11 Feb 2019)
HEAVY RAIN WARNING NUMBER THIRTEEN ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICE AT 7:00am THIS MORNING, MONDAY 11th FEBRUARY, 2019.
A HEAVY RAIN WARNING REMAIN ENFORCE FOR MOST PROVINCES.
SITUATION: A MONSOON TROUGH LIES JUST SOUTH OF SOLOMON ISLANDS. ASSOCIATED HEAVY RAIN IS EXPECTED TO AFFECT THE SOLOMON ISLANDS.
SUCH HEAVY RAIN CAN LEAD TO FLASH FLOOD OR FLOODING AND POSSIBLE LANDSLIDE OVER COMMUNITIES LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO LARGE RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS.
PEOPLE LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS ARE THEREFORE STRONGLY ADVISE TO TAKE SAFETY MEASURES TO AVOID DANGER AND LOSS OF LIVES AND PROPERTIES.
MOTORISTS ARE ALSO ADVISE TO USE EXTREME CAUTION WHEN TRAVELLING ON ROAD.
DO NOT ATTEMPT TO CROSS RIVERS AND LARGE STREAMS OF UNKNOWN DEPTH.
Next update will be issued at 7:00pm this evening; 11th February, 2019.