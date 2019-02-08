Solomon Islands: Heavy Rain Warning Number Five (7 Feb 2019)
HEAVY RAIN WARNING NUMBER FIVE ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICE AT 7am THIS MORNING, THURSDAY 7th FEBRUARY, 2019.
A HEAVY RAIN WARNING IS ENFORCE FOR MOST PROVINCES.
SITUATION: A MONSOON TROUGH LIES JUST SOUTH OF SOLOMON ISLANDS. ASSOCIATE HEAVY RAIN IS EXPECTED TO AFFECT THE SOLOMON ISLANDS.
SUCH HEAVY RAIN CAN LEAD TO FLASH FLOOD OR FLOODING AND POSSIBLE LANDSLIDE OVER COMMUNITIES LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO LARGE RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS.
PEOPLE LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS ARE THEREFORE STRONGLY ADVISE TO TAKE SAFETY MEASURES TO AVOID DANGER AND LOSS OF LIVES AND PROPERTIES.
MOTORISTS ARE ALSO ADVISE TO USE EXTREME CAUTION WHEN TRAVELLING ON ROAD.
DO NOT ATTEMPT TO CROSS RIVERS AND LARGE STREAMS OF UNKNOWN DEPTH.
Next update will be issued at 7pm today evening; 7th February, 2019.