Heavy Rain Warning Number Twelve (2 Jan 2019)
HEAVY RAIN WARNING NUMBER TWELVE ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICE AT 7:00AM THIS MORNING ON WEDNESDAY 02ND JANUARY 2019.
A HEAVY RAIN WARNING IS STILL IN FORCE FOR ALL PROVINCES. SITUATION: AT 01:30AM EARLY THIS MORNING A TROPICAL LOW WITH A CENTRAL PRESSURE OF 998 HECTOPASCALS WAS LOCATED NEAR 9.9 DEGREES LATITUDE SOUTH AND 167.3 DEGREES LONGITUDE EAST. THIS IS LOCATED APPROXIMATELY 7 NAUTICAL MILES (13 KILOMETERS) SOUTHEAST OF TAUMAKO ISLAND, TEMOTU PROVINCE. THE SYSTEM IS MOVING EAST AT 14 KNOTS.
ASSOCIATED HEAVY RAIN IS EXPECTED TO AFFECT THE SOLOMON ISLANDS. SUCH HEAVY RAIN CAN LEAD TO FLASH FLOOD OR FLOODING AND POSSIBLE LANDSLIDE OVER COMMUNITIES LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO LARGE RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS.
PEOPLE LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS ARE THEREFORE STRONGLY ADVISED TO TAKE SAFETY MEASURES TO AVOID DANGER AND LOSS OF LIVES AND PROPERTY.
MOTORISTS ARE ALSO ADVISED TO USE EXTREME CAUTION WHEN TRAVELLING ON ROAD. DO NOT ATTEMPT TO CROSS RIVERS AND LARGE STREAMS OF UNKNOWN DEPTH.
NEXT UPDATE WILL BE ISSUED AT 7:00PM THIS EVENING.
DATE: WEDNESDAY 02ND JANUARY 2019.