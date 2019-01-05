Heavy Rain Warning Number Eighteen (5 Jan 2019)
HEAVY RAIN WARNING No.18 ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICE AT 7:00AM THIS MORNING ON SATURDAY 5th JANUARY, 2019.
A HEAVY RAIN WARNING REMAINS ENFORCE FOR ALL PROVINCES.
SITUATION: AT 3AM THIS MORNING TROPICAL CYCLONE PENNY (CATEGORY 1) WITH A CENTRAL PRESSURE OF 988 HECTOPASCALS, WAS LOCATED NEAR 15.9 DEGREES LATITUDE SOUTH AND 155.7 DEGREES LONGITUDE EAST. THIS IS APPROXIMATELY 364 NAUTICAL MILES (674 KILOMETERS) SOUTHWEST OF RENNELL ISLAND (IN THE CORAL SEA). CYCLONE PENNY IS MOVING SOUTHWEST AT 01 KNOT AND WILL MOST LIKELY TO TURN WEST TOWARDS THE QUEENSLAND COAST AWAY FROM SOLOMON ISLANDS.
ASSOCIATED HEAVY RAIN IS EXPECTED TO AFFECT THE SOLOMON ISLANDS.
SUCH HEAVY RAIN CAN LEAD TO FLASH FLOOD OR FLOODING AND POSSIBLE LANDSLIDE OVER COMMUNITIES LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO LARGE RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS.
PEOPLE LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO RIVERS, STREAMS AND LOW LYING AREAS ARE THEREFORE STRONGLY ADVISED TO TAKE SAFETY MEASURES TO AVOID DANGER AND LOSS OF LIVES AND PROPERTY.
MOTORISTS ARE ALSO ADVISED TO USE EXTREME CAUTION WHEN TRAVELLING ON ROAD. DO NOT ATTEMPT TO CROSS RIVERS AND LARGE STREAMS OF UNKNOWN DEPTH.
NEXT UPDATE WILL BE ISSUED AT 7:00PM THIS EVENING.
DATE: 05TH JANUARY 2019.