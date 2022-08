SRSG ANNADIF Condamne les violences en Sierra Leone, appelle au calme et au dialogue

Dakar, 11 août 2022 - Le Représentant spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF, condamne les violences survenues hier dans la capitale de Sierra Leone, Freetown, où un nombre de civils et de policiers ont été tués, et d’autres blessés suite à des manifestations anti-gouvernementales. Il présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple de Sierra Leone.

Le Représentant spécial continue de suivre avec attention l’évolution de la situation. Il appelle les Sierra Léonais au calme, et à éviter tout acte pouvant aggraver davantage la situation. M. ANNADIF exhorte les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour apaiser rapidement les tensions et mettre fin à la violence. Il demande aux acteurs politiques et ceux de la société civile de recourir au dialogue responsable et inclusif, et à la concertation afin de résoudre leurs différends.

Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, réitère l'engagement des Nations Unies à accompagner le gouvernement, les acteurs politiques et le peuple de Sierra Leone dans leurs efforts en vue de sauvegarder la paix et la stabilité.