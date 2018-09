Vers la prise en charge des besoins alimentaires au Sahel par les transferts monétaires gouvernementaux : l’expérience du Sénégal - Rapport final

Objet de l’étude de Cas

Les pays du Sahel se sont tous lancés dans le développement de politiques de filets sociaux en transferts d’espèces pour protéger les ménages les plus vulnérables des chocs saisonniers. Ils font face à des défis similaires de coordination et de ressources pour prendre la main progressivement sur la réponse aux besoins chroniques de leur population. En développant d’une part sa capacité à mettre en oeuvre des transferts monétaires pour répondre à la pauvreté chronique, et en accélérant la transition de l’aide en nature vers une aide en espèces pour la réponse aux pics saisonniers, le Sénégal est l’un des pays les plus avancés dans la transition des réponses saisonnières menées par les acteurs humanitaires non gouvernementaux à une prise en charge à travers le système national de protection sociale.

Cette étude de cas vise à lister les différents facteurs qui ont permis cette avancée dans la prise en main par le gouvernement Sénégalais de la réponse aux besoins saisonniers à travers des transferts monétaires, et quels sont les défis restants pour assurer la mise à l’échelle et la pérennité de ces réponses.

L’étude de cas ne vise pas à répondre aux défis techniques spécifiques au contexte du Sénégal mais à les documenter, et à identifier des bonnes pratiques et des recommandations pour les acteurs (gouvernements et acteurs non gouvernementaux) intervenant à travers des transferts monétaires saisonniers ou de long terme dans les autres pays de la région, faisant face à des contraintes similaires ; besoins chroniques, ressources nationales limitées, développement des cadres de protection sociale et initiatives de transferts monétaires gouvernementaux, défis institutionnels et techniques. Les avancées réalisées au Sénégal pour une prise en main par le gouvernement de la réponse aux besoins des populations les plus vulnérables, et de l’institutionnalisation croissante de la réponse aux chocs saisonniers peuvent en effet être source de nombreux apprentissages pour les pays voisins. Le CaLP, au-delà de cette étude de cas, poursuit son travail de facilitation du dialogue à l’échelle régionale afin de partager les expériences et assurer que l’ensemble des bonnes pratiques se diffusent entre les différents pays.