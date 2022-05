UNICEF Sénégal : Résultats Annuels pour les Enfants 2021

Avant-propos

Alors que la pandémie de COVID-19 et son impact ont dominé nos vies tout au long de 2021, cette tragédie humaine nous a également donné une nouvelle détermination pour aider à reconstruire les communautés, renforcer la résilience et garantir le respect des droits des enfants, quelles que soient les circonstances. Il y a un an, nous étions prudemment optimistes... et un an après, nous le restons. Malgré l'incertitude dans le monde, nous restons certains de nos objectifs, principes et valeurs dans un environnement en évolution rapide.

Ce rapport présente les résultats que nous avons pu obtenir pour les enfants au cours de cette année difficile, et les nombreuses façons dont nous avons soutenu la réponse nationale à la pandémie de la COVID-19 tout en préservant la continuité des services sociaux clés au Sénégal.

Garantir une vaccination sûre, équitable et généralisée était essentiel pour freiner la pandémie et accélérer la reprise : nous avons soutenu l'accès du pays aux vaccins contre la COVID-19, par le biais du mécanisme COVAX. Nous avons concentré nos efforts sur un certain nombre de questions qui ont émergé avec une pertinence accrue. Parmi ceux-ci figurent l'accès équitable aux vaccins, la lutte contre la crise de l'apprentissage et la lutte contre la violence et les abus à l'encontre des enfants .

La précieuse leçon de 2021 est que la créativité a tendance à prospérer dans des environnements très contraints : c'est alors que la magie opère et que de nouvelles façons de s'associer et de s'engager s'épanouissent. L'UNICEF a pris des mesures pour promouvoir le rôle des adolescents et des jeunes en tant qu'acteurs du changement. Pour élargir les possibilités pour les adolescents de participer de manière significative dans la vie de leurs communautés, nous leur avons donné les moyens de s'engager activement et d'exprimer leurs points de vue et opinions.

Nous avons aussi continué à renforcer les partenariats, y compris avec les institutions financières internationales pour soutenir le plaidoyer sur les dépenses prioritaires dans les secteurs sociaux, et accélérer la mise en œuvre d'approches innovantes et multisectorielles, en étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal. Notre feuille de route sur le partenariat avec le secteur privé développée en 2021 sera essentielle pour élargir notre pool de partenaires et de défenseurs des droits de l'enfant. 2021 a été une année de défis et d'opportunités. Nous avons obtenu d'excellents résultats malgré les circonstances extraordinaires et nous sommes pleinement convaincus que nous rendrons 2022 encore plus formidable pour chaque enfant.

Nous sommes impatients de travailler avec tous nos partenaires, communautés et familles pour faire du Sénégal un pays où les enfants et les adolescents peuvent s'épanouir et devenir le meilleur d'eux-mêmes.

Alors que nous réimaginons un monde plus sûr, plus juste et meilleur pour chaque enfant, nous vous invitons à saisir l'occasion et à travailler avec nous pour accélérer rapidement les actions en faveur des enfants.

Sincèrement,

SILVIA DANAILOV

REPRÉSENTANTE DE L'UNICEF AU SÉNÉGAL