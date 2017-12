Un fardeau injuste - Comment les petits paysans africains s’adaptent au changement climatique pour améliorer leur sécurité alimentaire

Au cours des deux dernières décennies, 200 millions de personnes à travers le monde ont été sauvées de la famine. Mais ce succès est menacé, notamment pour ces agriculteurs, alors que le changement climatique provoque des perturbations météorologiques plus fréquentes et plus sévères comme les sécheresses et les inondations, et se traduit par des précipitations moins prévisibles.

L’agriculture est le premier secteur d’emploi en Afrique. Mais les températures moyennes devraient y connaitre une hausse plus rapide que dans le reste du monde, ce qui entraînera une baisse du rendement des cultures et une aggravation de la pauvreté.

IRIN a terminé un projet de rapport – réalisé avec le soutien de l’Open Society Foundations – visant à mettre en lumière les défis engendrés par le réchauffement mondial, à étudier les méthodes d’adaptation des communautés locales et leurs stratégies de réduction de la vulnérabilité.

Le projet s’intéresse à quatre pays – le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, et le Zimbabwe – et a pour objectif de partager les enseignements tirés afin que les petits exploitants à travers le monde reçoivent une aide plus efficace, alors que les défis auxquels ils sont confrontés se multiplient. Il offre une plateforme pour discuter des politiques ainsi qu’une tribune aux hommes et aux femmes qui se trouvent sur la ligne de front des changements climatiques.

Nous avons compilé tous les articles écrits dans le cadre du projet pour en faire un livre numérique que vous pouvez télécharger ici.