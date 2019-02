Sénégal : Tambacounda - Point de suivi des flux de population - Dashboard #21 Période: janvier 2019

INTRODUCTION: L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de population (FMP) est une activité qui permet de quantifier les flux, les tendances et les routes migratoires et de recueillir des informations qualitatives sur les profils, pays d’origine et de destination et modes de transports des voyageurs transitant par un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. Au Sénégal, un point de suivi est installé depuis avril 2017 sur plusieurs lieux de transit importants à Tambacounda et observe plus particulièrement les mouvements quotidiens des bus de voyageurs en provenance et à destination du Mali, de la Gambie et de la Guinée.

Durant le mois de janvier 2019, les mouvements locaux de courte durée (41%), la migration économique de longue durée (28%) et la migration saisonnière (7%) ont été les principaux motifs de migration des personnes transitant par le point de suivi des flux à Tambacounda.

Dakar, Bamako, Tambacounda, Kolda et Kédougou étaient les principales villes de départ et de destination des flux observés au cours de ce mois passant par Tambacounda.

D’importants flux internes (71% des flux observés), entre Tambacounda et des villes frontières avec le Mali, la Guinée, et la Gambie ont été observés.

Deux principaux modes de transports ont été identifiés : le trajet en voiture (39% des flux) et en bus (61%). Au cours de ce mois, les Sénégalais (80%), les Maliens (14%), les Bissau Guinéens (2%) ont été les principales nationalités observées au point de suivi des flux de Tambacounda