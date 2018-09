Sénégal : Tambacounda - Point de suivi des flux de population - Dashboard #16 Période: août 2018

Durant le mois d’août 2018, les mouvements locaux de courte durée (43%), la migration économique de longue durée (42%) et la migration saisonnière (15%) ont été les principaux motifs de migration des personnes transitant par le point de suivi des flux à Tambacounda. Dakar, Bamako, Kédougou, Bakel, Kolda, Manda et Diaobé ont été les principales villes de départ et de destination des flux observés au cours de ce mois passant par Tambacounda. D’importants flux internes (68% des flux observés) entre Tambacounda et des villes frontières avec le Mali, la Guinée et la Gambie ont été observés.