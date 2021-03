Sénégal : Suivi des flux de populations - Enquêtes individuelles (Octobre - Décembre 2020) | Tableau de bord #12 - Publication : février 2021

Afin de mieux comprendre les mouvements et tendances migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre, l’OIM, à travers la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), met en œuvre l’activité de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring, FM).

Le suivi des flux, qui est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités et des partenaires nationaux et locaux, est composé de deux outils: l’enregistrement des flux (Flow Monitoring Registry, FMR) et les enquêtes individuelles (Flow Monitoring Survey, FMR). Il récolte des données clés sur les flux migratoires, les profils des voyageurs et les parcours et intentions des migrants, afin de fournir une meilleure compréhension des flux migratoires dans la région.

Au Sénégal, entre les mois d’octobre et de décembre 2020, la DTM a recueilli des données au niveau de deux Points de suivi des flux (Flow Monitoring Points, FMP), à Kidira (région de Tambacounda) et Moussala (région de Kédougou), tous deux situés à la frontière avec le Mali, afin d’obtenir une meilleure compréhension de l’ampleur, des tendances, des caractéristiques socio-démographiques et des parcours des flux de voyageurs traversant ces différents points entre le Sénégal et le Mali.

Ce rapport présente donc les données clés collectées lors des enquêtes individuelles (FMS) entre octobre et décembre 2020. Le rapport présente les lieux de provenance et de destination et les profils des individus voyageant entre le Sénégal et le Mali. Une section additionnelle fournit des informations sur la connaissance des voyageurs à propos du COVID-19, les mesures de prévention prises au cours du voyage, et les difficultés rencontrées par les voyageurs en conséquence de la crise du COVID-19.

Pour plus d’information sur la méthodologie du suivi des flux, merci de consulter la dernière page de ce rapport.