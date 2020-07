Sénégal : Rapport sur le suivi des flux de populations - Dashboard #34 Période: février 2020

INTRODUCTION: L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de population (FMP) est une activité qui permet de quantifier les flux, les tendances et les routes migratoires et de recueillir des informations qualitatives sur les profils, pays d’origine et de destination, et modes de transports des voyageurs transitant par un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. Au Sénégal, deux points de suivi sont installés depuis avril 2019 sur plusieurs lieux de transit importants à Kidira et Moussala; ceux-ci enregistrent plus particulièrement les mouvements quotidiens des bus de voyageurs en provenance et à destination du Mali, de la Gambie et de la Guinée-Conakry.

Durant le mois de février 2020, une moyenne journalière de 311 individus a été observé aux FMP, soit une baisse de 19 pour cent par rapport au mois précédent. La migration économique de longue durées (42%),Les mouvements locaux de courte durée (36%), le tourisme (9%) et la migration saisonnière (7%) ont été les principaux motifs de migration des personnes transitant par les points de suivi des flux. Les principaux pays de départ des flux ont été le Mali (88%), le Sénégal (7%) et la Gambie (4%). Ces mêmes pays constituaient les principales destinations des flux avec la majorité 83 pour cent allant vers le Sénégal , 13 pour cent vers le Mali et 4 pour cent vers la Gambie.

Le transport en bus reste le principal moyen de transport utilisé (99% des flux). Au cours de ce mois, les Maliens (51%), les Sénégalais (29%), les Nigériens (8%) et les Burkinabés (3%) ont été les principales nationalités observées.