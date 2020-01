Sénégal — Résumé de recherche — Nouvelles dynamiques migratoires au Sénégal: Situation sur la reprise de la route ouest-africaine (Octobre 2019)

Cette recherche s’inscrit dans le programme « Sécurité, Support et Solutions le long de la Route de la Méditerranée Centrale » financé par le Royaume-Uni à travers le département du développement international (DFID) dont l’un des objectifs est d’améliorer la compréhension que les gouvernements, les agences humanitaires et les organisations nationales ont des tendances migratoires afin notamment de formuler des réponses adaptées. Cette recherche vise à pouvoir dresser un profil compréhensif des migrants ayant emprunté la voie maritime depuis le Sénégal en direction de l’Espagne entre 2016 et 2018, à analyser les facteurs déterminants de la migration à l’échelle des candidats ainsi que d’identifier le fonctionnement des réseaux et mécanismes de migration irrégulière développés le long des côtes atlantiques. ​