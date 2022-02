Mutilations génitales féminines au Sénégal : Bilan d’une étude statistique

Riposte programmatique du Sénégal face aux MGF

Les MGF constituent une pratique profondément ancrée au Sénégal, qui touche généralement les filles à un très jeune âge. Malgré les efforts en cours, les niveaux de MGF stagnent depuis au moins deux décennies. Pour atteindre la cible 5.3 des ODD d’ici à 2030, le Sénégal doit augmenter et accélérer les investissements dans la prévention et la lutte contre les MGF.

Une volonté politique accrue est essentielle et doit se traduire en interventions multisectorielles financées et coordonnées. Celles-ci doivent comprendre des approches éprouvées permettant d’engager un dialogue avec les communautés et de transformer les normes sociales et de genre liées aux MGF. Une évolution positive des normes est fondamentale pour engendrer une surveillance active au niveau communautaire afin de favoriser l’application de la loi interdisant les MGF. Des rôles, des objectifs et des indicateurs clairs doivent être assignés à chaque secteur contribuant à l’abandon des MGF, assortis de mécanismes de redevabilité précis. Créer un mouvement fort de la société civile en opposition à cette pratique est également essentiel pour stimuler les efforts de plaidoyer et accroître la demande de changement, notamment par le biais des responsables politiques et des chefs religieux.

Le Sénégal a promulgué en 1999 une loi interdisant les MGF et a mis en œuvre plusieurs plans d’action pour mettre fin à cette pratique. L’abandon des MGF est un objectif du Plan national de développement, et une stratégie nationale est en cours d’élaboration à cette fin.

Le Ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants est responsable de la mise en œuvre de la stratégie, avec la participation d’autres ministères, d’organisations de la société civile et d’entités des Nations Unies. Les domaines prioritaires sont les suivants :

Création d’un environnement favorable à la protection des droits des filles : La coordination multisectorielle et les mécanismes de redevabilité sont en cours de renforcement, avec notamment la création au niveau du gouvernement central du Conseil national de promotion de l’abandon de l’excision au Sénégal, mais aussi de diverses plateformes décentralisées, dont des comités de protection de l’enfance dirigés par les autorités locales. Ces plateformes visent à harmoniser les services sectoriels et à coordonner les efforts de prévention et de lutte déployés par les organisations de la société civile, notamment les groupes de femmes et de jeunes ainsi que les chefs religieux et communautaires. L’application de la loi est une question fondamentale prioritaire. Des efforts sont déployés pour sensibiliser aux questions juridiques, renforcer le signalement, poursuivre les personnes responsables et garantir que ces personnes sont sanctionnées. Les MGF ayant une importante dimension transfrontière, il est essentiel que le Sénégal unisse ses forces à celles des pays voisins. Des efforts sont également déployés pour promouvoir des engagements multisectoriels pris par les décideurs en faveur du plan d’action national sur les MGF, par exemple, et de l’intégration des MGF dans les politiques et institutions sectorielles.

Mobilisation sociale, participation communautaire et autonomisation des filles : Le Sénégal concentre actuellement ses efforts sur la promotion du dialogue au niveau communautaire, en vue d’impliquer aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes et les personnes âgées, ainsi que le personnel de santé et les travailleurs sociaux, afin de parvenir à un consensus et à un engagement en faveur de l’abandon des MGF. Les dialogues communautaires visent à élargir la compréhension des effets néfastes des MGF tout en impliquant les chefs religieux, dont l’influence est cruciale. Dans le cadre de ce processus, les adolescentes ont renforcé leur autonomie et sont en capacité de s’exprimer contre les MGF.Toutes les interventions visent à s’attaquer aux causes profondes des inégalités de genre.

Des services de qualité pour la prévention, la protection et la prise en charge des MGF : La capacité des prestataires de services à promouvoir l’abandon des MGF et à intervenir face à des cas de MGF est renforcée. Des investissements sont en cours pour améliorer l’accès des survivantes de MGF à des services de qualité, notamment à des informations et des services en matière de santé et droits reproductifs adaptés aux adolescentes, ainsi qu’à un soutien juridique, psychosocial et médical.