Le Sénégal reçoit un décaissement de 23,1 millions de dollars US de l'African Risk Capacity Insurance Limited pour lutter contre la sécheresse

Dakar, le 04 novembre 2019: Le gouvernement du Sénégal a reçu aujourd'hui deux chèques symboliques d’un montant total de 23,1 millions de dollars US (l'équivalent de 13,9 milliards de FCFA) de l’African Risk Capacity Insurance Company Limited (ARC Ltd). Le premier chèque, d’un montant de 12,5 millions de dollars US (FCFA7494937500 FCFA) au profit du Gouvernement du Sénégal, et le second, de 10,6 millions de dollars US (6 355707 009 FCFA), au profit du réseau d’ONG Start Network, seront dédiés à l’assistance aux populations touchées par la sécheresse au cours de la saison agricole 2019.

Au début du mois de Septembre, l'African Risk Capacity (ARC) avait annoncé que le gouvernement du Sénégal recevrait un minimum de 22 millions de dollars US pour couvrir les pertes dues aux déficits pluviométriques de la campagne agricole 2019. Les 23,1 millions de dollars US versés représentent une augmentation de cinq pour cent (5%) ou 1,1 million de dollars US (650 000 000 FCFA) par rapport au montant annoncé précédemment.

Le suivi météorologique de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) confirme les données issues du logiciel Africa RiskView , qui permet de quantifier l’impact du déficit pluviométrique tout au long de la saison agricole. Selon ce dernier, au moins 975 000 personnes seraient directement affectées par la sécheresse.

"Nous sommes fortement engagés au sein de l’ARC, a déclaré le Ministre de l’Intérieur de la République du Sénégal, M. Aly Ngouille Ndiaye. Nous nous réjouissons également de l’implication des ONGs, et nous apprécions tout ce qui est fait par l’ARC au Sénégal "

La République du Sénégal est l'un des Etats membres fondateurs de l'ARC et est membre de l'institution depuis sa création en 2012. En outre, le pays a été l'un des premiers à souscrire à une police d'assurance contre la sécheresse auprès de l'ARC Ltd en 2014. Depuis lors, la République du Sénégal a renouvelé sa couverture d'assurance au cours de chaque saison agricole, en payant une prime estimée à 1,5 milliard de FCFA par an, budgétisé chaque année par le ministère de l'Intérieur du Sénégal. Le versement actuel de 23,1 milliards de dollars correspond à la souscription d'une police d'assurance contre la sécheresse en 2019, dans le cadre de laquelle le gouvernement et son partenaire Replica, Start Network, ont souscrit une police d'assurance sécheresse pour une prime de 1,9 milliard FCFA et 1,6 milliard FCFA respectivement.

"Le paiement à la République du Sénégal valide notre proposition de valeur et l'engagement inébranlable du Sénégal. Il est impossible de prévenir les catastrophes d'origine climatique, mais nous avons toujours prouvé que nous pouvions travailler avec les gouvernements africains pour permettre une intervention plus rapide et plus fiable après une catastrophe naturelle.’’, a déclaré M. Mohamed Béavogui, Assistant Secrétaire Général des Nations Unies et Directeur Général de l’ARC. ‘’Notre intervention rapide sera essentielle pour permettre aux populations vulnérables de faire face à la situation au cours des trois premiers mois suivant la récolte. Elle assurera une reprise plus rapide, augmentera la capacité d'adaptation locale et renforcera la résilience ", a ajouté Mme Dolika Banda, Directrice Exécutive d’ARC Ltd.

L’ARC a été établi sur le principe que l'investissement dans la préparation et l'alerte rapide par le biais d'une approche innovante est rentable et permet d’économiser jusqu’à quatre dollars pour chaque dollar investi avant la catastrophe.

S’exprimant pour le compte du reseau d’ONGs Start Network, Mme Christina Bennett, Directrice de START Network a déclaré : ‘’Nous sommes ravis que nos efforts pour intégrer le programme Replica se concrétisent par un décaissement de fonds. Nous pourrons travailler aux côtés du Gouvernement pour aider les populations affectées par cette sécheresse. Le mécanisme Replica de l’ARC est une innovation sans précédent pour le secteur. Le financement lent est un problème structurel majeur dans la réponse aux catastrophes, et coûte en vies humaines. Les études montrent que l’action précoce sauve des vies humaines. Et c’est exactement ce que nous allons pouvoir faire.’’

Conformément aux processus convenus avec le Gouvernement Sénégalais, le Plan final de mise en œuvre (FIP) pour le versement des paiements est en attente de l'approbation du Mécanisme d'évaluation par les pairs (PMR) pour le déploiement des activités de réponse. Cela aura lieu dans les prochains jours.

Avec le soutien du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Canada, de la France, de la Fondation Rockefeller et des ÉtatsUnis, l'ARC aide les États membres de l'UA à réduire le risque de pertes et de dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes touchant les populations africaines en fournissant, au moyen d'une assurance souveraine des risques de catastrophe, des réponses ciblées aux catastrophes naturelles, de façon plus rapide, rentable, objective et transparente. L'ARC utilise maintenant son expertise pour aider à s'attaquer à certaines des autres plus grandes menaces auxquelles le continent est confronté, y compris les inondations et les épidémies.

Depuis 2014, 37 polices d’assurance ont été signées par les États membres, avec 74 millions de dollars US de primes payées pour une couverture d'assurance cumulative de 544 millions de dollars US pour la protection de 54 millions de personnes vulnérables dans les pays participants.

