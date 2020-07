L’éducation non formelle aide les femmes sénégalaises à combattre les MGF et les pratiques néfastes

HYDERABAD, Inde, le 7 juillet 2020 (IPS) – Ayant grandi dans le sud de la région de la Casamance au Sénégal – une zone de conflit – Fatou Ndiaye, maintenant âgée de 43 ans, a souvent entendu des coups de feu et regardé avec effroi en voyant des gens fuir leurs villages. Mais ce qu’elle redoutait plus qu’une balle volante, c’était la mutilation génitale féminine (MGF).

Dans sa communauté wolof, les grands-mères du village ou les exciseuses professionnelles coupent les parties génitales des filles dès l’âge de 7 ans avec une lame tranchante. Ndiaye voulait se prononcer contre cela, mais n’a pas eu le courage. Mais un jour, il y a 13 ans, elle a rencontré Aissatou Sall, une compatriote sénégalaise qui a utilisé l’art de conter pour sensibiliser contre les MGF.

«Le fait d’être entré en contact avec elle et d’écouter ses contes m’a beaucoup enseigné sur la mutilation. J’ai appris comment les droits des femmes étaient souvent violés sous le couvert des normes et traditions religieuses. Et cela m’a donné le courage de dire à ma famille que je parlerais désormais des MGF et de toutes les pratiques néfastes, avec ou sans leur soutien », a déclaré à IPS Ndiaye, devenue elle-même conteuse professionnelle. À l’occasion, elle réalise également des vidéos documentaires afin de sensibiliser la société dans sa communauté.

Comme Ndiaye, des milliers de femmes et de filles sénégalaises apprennent à prendre position contre la violence basée sur le genre comme les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants, la lapidation et les tabous menstruels à travers des plateformes de communication qui incluent l’art de conter, le counseling communautaire, les applications mobiles, l’art, la poésie et les vidéos.

VBG et l’éducation des filles au Sénégal

Statistiquement, par rapport à ses voisins les plus proches, le Sénégal a un taux de violence basée sur le genre (VBG) beaucoup plus faible, en particulier les MGF. Le taux d’éducation moyen est également beaucoup plus élevé que chez ses voisins.

Selon les données publiées par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, 8% des femmes de 20 à 24 ans étaient mariées ou en union avant l’âge de 15 ans et 29% des femmes de 20 à 24 ans étaient mariées ou en union avant l’âge de 18 ans. En outre, 24% des filles et des femmes sénégalaises âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines, tandis qu’au Mali, en Gambie, en Mauritanie et en Guinée Bissau c’est 89, 76, 67 et 45 pour cent respectivement pour le même groupe d’âge.

Cependant, au sein des communautés ethniques minoritaires, les chiffres sont presque aussi élevés qu’à l’extérieur de la frontière, explique Molly Melching, fondatrice de Tostan – l’une des ONG les plus anciennes et les plus influentes du Sénégal qui s’emploie à lutter contre les mutilations génitales féminines grâce à la sensibilisation communautaire et à l’éducation non- formelle.

Basée à Dakar, Tostan travaille à travers l’Afrique francophone ainsi qu’en Somalie et à Djibouti.

Selon Melching, de plus en plus de Sénégalais rejettent les mutilations génitales féminines grâce à un mouvement coordonné sur le terrain axé sur la sensibilisation de la communauté, qui est dirigé par plusieurs mouvements de la société civile.

Il existe d’autres formes de VBG, comme le mariage des enfants, qui ont une prévalence élevée dans le pays.

Les données de l’UNICEF montrent que «huit pour cent des femmes de 20 à 24 ans étaient mariées ou en union avant l’âge de 15 ans, et 29 pour cent des femmes de 20 à 24 ans étaient mariées ou en union avant l’âge de 18 ans».

«Au Sénégal, la moyenne nationale d’alphabétisation est de 51%. Mais il existe une disparité entre garçons et filles. 70,7 pour cent des garçons vont à l’école tandis que pour les filles, le nombre est de 63 pour cent. Presque toutes les filles qui abandonnent l’école [le font] à cause d’un mariage précoce », Fatou Gueye Seck, coordinatrice de la Coalition des organisations pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP), une ONG basée à Dakar qui promeut une éducation gratuite et inclusive, raconte à IPS.

Mettre fin à la violence basée sur le genre (VBG) avec l’éducation non formelle

Melching, qui travaille au Sénégal depuis quatre décennies, dit à IPS que la plupart des familles d’ici ont des parents à travers la frontière qui partagent un ensemble commun de valeurs et de pratiques culturelles. Pour résoudre un problème litigieux comme les MGF, qui est ancré dans le système de valeurs, il est important d’éduquer l’ensemble de la communauté afin que les connaissances puissent également être partagées.

Tostan a éduqué les communautés, y compris les petits groupes minoritaires vivant dans des régions éloignées, en utilisant une approche fondée sur les droits et un ensemble diversifié d’outils de communication, y compris des guides en langue locale et des modules d’apprentissage mobiles.

“Soyons honnêtes: il n’y a pas de changement social que si la communauté est directement impliquée. Personne n’aime ça si vous allez vers eux et dites «c’est incorrect à propos de votre culture et c’est incorrect à propos de votre tradition.» Donc, vous devez travailler d’une manière où l’espace est ouvert pour que la communauté s’implique librement et s’engage à réfléchir et agir », a déclaré Melching à IPS.

Au programme d’autonomisation communautaire (CEP) basé sur les droits de l’homme de Tostan, les membres de la communauté suivent des cours sur les droits de l’homme. Ils apprennent également leur droit à la santé et le droit d’être à l’abri de toutes les formes de violence. Ils discutent également des responsabilités qu’ils partagent pour protéger ces droits dans leur communauté.

Lors de séances sur la santé, ils apprennent les conséquences néfastes potentielles, immédiates et à long terme de la pratique et discutent des moyens de prévenir ces problèmes de santé à l’avenir.

Enfin, au lieu de blâmer ou de critiquer, les membres de la communauté sont encouragés à discuter de pratiques comme les MGF qui leur sont nuisibles, ce qui conduit ensuite à la décision de mettre fin à la pratique.

L’impact a été impressionnant, révèle Melching. Plus de 8 000 communautés du Sénégal et de sept autres pays d’Afrique subsaharienne ont déclaré publiquement la fin des MGF et des mariages d’enfants/forcés.

Micro-crédit pour freiner la VBG

La reine Sheba Cissé est née en Alabama, aux États-Unis, mais est revenue à ses racines au Sénégal il y a plus de dix ans. Depuis sept ans, Cissé aide les femmes de M’bour, une ville de la région ouest de Thiès, à devenir financièrement indépendantes.

L’ONG de Cissé a mis en place un programme de microcrédit qui aide les femmes à développer leurs propres entreprises locales. On pose aux participantes des questions comme «Que veulent les femmes? Quelle entreprise va marcher? Qu’est-ce qui leur donnera un mot à dire dans la famille?, etc.”

«Il est indéniable que la violence basée sur le genre, tout comme la mutilation, est toujours un gros défi dans notre communauté. Mais au lieu de le considérer comme un problème isolé, nous avons adopté un regard holistique et réalisé que la mutilation est effectuée par des femmes parce qu’elles croient au rituel.

«Nous avons également réalisé que là où les femmes étaient économiquement autonomes, elles avaient une voix et leurs voix étaient prises au sérieux. Nous avons donc décidé de renforcer la voix des femmes et de les aider à devenir financièrement indépendantes, afin qu’elles puissent décider de leur propre VBG », a déclaré Cissé à IPS.

Investissement continu – le besoin de l’heure COVID

Selon un récent rapport publié par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), intitulé «Contre Ma Volonté: Etat de la Population Mondiale 2020», deux millions de cas supplémentaires de MGF se produiront dans le monde d’ici 2030. 5,6 millions de mariages d’enfants supplémentaires peuvent également être attendus à l’échelle mondiale en raison de la pandémie de coronavirus.

Un nouveau rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, «All means All», montre que l’exclusion dans l’éducation s’est aggravée pendant la pandémie de COVID-19 et qu’environ 40 pour cent des pays à revenu faible et moyen inférieur n’ont pas soutenu les défavorisés tels que les pauvres, les minorités linguistiques et les apprenants handicapés lors des fermetures d’écoles.

La liste inclut le Sénégal, où seulement 13% des écoles sont équipées d’Internet et 28% des écoles ont des ordinateurs, ce qui limite considérablement l’éducation en ligne.

Pour combler les lacunes, le rapport formule une série de recommandations qui incluent davantage de consultations avec les communautés, une plus grande participation des ONG et un financement ciblé pour ceux qui sont actuellement en retard.

Un appel similaire à un soutien continu aux filles et aux femmes sénégalaises touchées par la pandémie a été lancé par la campagne mondiale Deliver for Good. En avril, la campagne a publié une lettre ouverte exhortant tous les gouvernements à «appliquer une perspective de genre et à placer les filles, les femmes et l’égalité des sexes au centre de la préparation, de la réponse et du rétablissement de COVID-19».

Propulsée par Women Deliver et divers partenaires, la campagne vise à faire en sorte que les Objectifs de Développement Durable, notamment l’objectif quatre de l’éducation, fonctionnent mieux pour les filles et les femmes.

Seck de COSYDEP, qui est l’un des partenaires de la campagne Deliver for Good au Sénégal, décrit comment la campagne a continué à soutenir l’éducation des filles et des femmes à travers le Sénégal.

«Nous avons travaillé dans différentes municipalités à travers le pays, organisé des réunions locales et des visites sur le terrain et nous avons vu beaucoup de ces conseils municipaux connaître un grand succès», dit-elle.

Par exemple, dans la municipalité de Keur Massar, le maire a été déclaré «Maire Champion de l’Education» par ses pairs après avoir promis d’augmenter le budget alloué à la santé génésique des adolescents et des jeunes.

À Guinchor, en Casamance, où Nadiaye vit avec ses deux jeunes enfants, la pandémie a paralysé la vie.

Cependant, au lieu de suspendre son travail de sensibilisation, Ndiaye explore maintenant de nouveaux domaines comme les talk-shows sur Internet pour continuer ses récits.

«La beauté de l’éducation non formelle est que nous enseignons et apprenons de toutes les manières possibles. Donc, je prévois maintenant de démarrer une émission audio. À cause de la fermeture, je ne peux pas voyager, mais avec ce spectacle, je peux aussi traverser les frontières et éduquer les gens vivant de l’autre côté. ”