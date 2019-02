Elections presidentielles au Senegal - Ibn Chambas conclut sa visite des bureaux de campagne, salue l’engagement des cinq candidats et de leurs supporters pour assurer des élections participatives et pacifiques

Dakar, 10 février 2019 - Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a conclu aujourd’hui sa visite des bureaux de campagne des cinq candidats en lice pour les élections présidentielles au Sénégal.

Cette tournée s’inscrit dans le cadre des efforts des Nations Unies pour soutenir la tenue d’élections participatives et pacifiques au Sénégal.

Durant sa tournée, le Représentant spécial du Secrétaire général a rencontré les responsables de campagne des cinq candidats à la candidature présidentielle : Issa Sall (PUR), Ousmane Sonko (Pastef), Idrissa Seck (Coalition Idy 2019), et Macky Sall (Coalition BBY), Madické Niang (Coalition Madické 2019).

A tous ses interlocuteurs, Mohamed Ibn Chambas a évoqué l’image de tolérance et de stabilité qui fait la réputation du Sénégal en Afrique et dans le monde. Il a également loué l’attachement et l’engagement exprimés par tous les responsables de campagne des cinq candidats pour assurer des élections crédibles et pacifiques dans l’intérêt du Sénégal et des sénégalais.

« Les élections de 2019 sont une étape majeure dans la consolidation de la démocratie qui s’est toujours accomplie dans la paix et la tolérance. J’encourage tous les sénégalais à continuer d’être les promoteurs de cet esprit de paix et de tolérance pour faire gagner le Sénégal, » a déclaré Ibn Chambas.

Mohamed Ibn Chambas s’est également rendu au siège du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal (CNJS) où il a échangé avec les différents responsables d’associations de jeunes sur l’importance de la participation des femmes et des jeunes dans le processus électoral.

« Les femmes et les jeunes jouent un rôle primordial pour assurer des élections participatives et pacifiques, » a-t-il souligné.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, réitère le soutien des Nations Unies pour la tenue d’élections participatives et pacifiques au Sénégal.