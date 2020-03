Délégation régionale du CICR à Dakar (pour le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal) Bulletin janvier - décembre 2019

En 2019, les Conventions de Genève ont fêté leurs soixante-dix ans. Pour célébrer l’esprit de cette pierre angulaire du droit international humanitaire, notre Délégation Régionale, qui couvre le Sénégal, la Gambie, le Cabo Verde et la GuinéeBissau, a intensifié ses efforts de diplomatie humanitaire et renforcé sa proximité avec les personnes qui souffrent à cause des crises et des conflits. Ainsi, l’année écoulée a représenté une riche opportunité pour façonner, depuis la plateforme humanitaire que représente Dakar, les débats autour des mécanismes de prévention des conflits et de résolution des crises, de la migration qui touche particulièrement l’Afrique de l’ouest ou encore des défis contemporains et futurs posés par l’utilisation du cyberespace en temps de conflits armés. L’année 2019 a été également marquée par les 10 ans de la Convention de Kampala qui protège les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Le CICR a commémoré cet important anniversaire à l’occasion d’une exposition et en plaidant auprès des Etats afin de trouver des solutions durables en faveur des déplacés.

Au Sénégal, nous avons travaillé avec les familles de migrants portés disparus pour les aider à faire face aux problèmes psychologiques et psychosociaux liés à la perte ambiguë, et à leur conséquences juridiques et financières. En Casamance, des femmes vulnérables qui ont dû se déplacer à cause du conflit ont reçu notre aide ciblée leur permettant de mener des activités génératrices de revenus. A Bissau, notre principale activité demeure l’inclusion dans la société des personnes handicapées. Grâce au soutien que nous apportons au centre orthopédique de la ville, nous avons continué à offrir des services d’appareillage de qualité aux personnes vivant avec un handicap causé par des mines plantées en Casamance.

Nous avons également réuni plus de 90 athlètes vivant avec un handicap lors d’un tournoi de sport adapté.

Pour conclure l’année 2019, nous avons souhaité investir dans un projet qui encourage et honore le lien entre art et humanité, auprès des jeunes artistes de la région. Nous avons ainsi lancé en partenariat le « Prix Art & Humanité », qui sera remis pour la première fois en 2020 à Dakar, lors de la biennale d’Art contemporain. Il récompensera des créations originales abordant la thématique de l’humanité.

Valentina Bernasconi Cheffe de la Délégation régionale