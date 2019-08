Rwanda : la Banque mondiale débloque 200 millions de dollars en appui à l’éducation de base

KIGALI, 1er août 2019 — Le gouvernement du Rwanda et la Banque mondiale ont signé aujourd’hui un accord de financement, à hauteur de 200 millions de dollars, en appui à l’éducation de base (du préscolaire au secondaire) à travers l’amélioration des compétences des enseignants, du niveau de rétention des élèves et de l’apprentissage.

Le ministère de l’Éducation utilisera ces fonds pour accroître l’efficacité des enseignants, en renforçant leurs compétences en anglais et en informatique, en soutenant le parcours professionnel des enseignants de mathématiques et de sciences, en optimisant la préparation des futurs maîtres dans les écoles normales et en créant des écoles pilotes à la pédagogie innovante. Ce financement contribuera par ailleurs à améliorer l’environnement scolaire pour stimuler l’apprentissage, en remédiant au problème des classes surchargées et des distances à parcourir, en développant l’offre d’apprentissage précoce (notamment pour les enfants d’âge préscolaire) et en promouvant une pédagogie sensible au genre. Enfin, il viendra renforcer les capacités du ministère de l’Éducation pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage, en optimisant les procédures actuelles d’embauche et de déploiement, l’inspection scolaire et les mécanismes d’évaluation des acquis.

« Le Rwanda ambitionne de devenir une économie de la connaissance et doit, pour cela, renforcer son capital humain », souligne Uzziel Ndagijimana, ministre des finances et de la planification économique du Rwanda.

Face aux effectifs surchargés, 11 000 classes équipées et environ 14 500 latrines séparées pour les filles et les garçons seront construites dans tout le pays, en commençant par les établissements où la situation est la plus critique et par les zones ne possédant pas encore d’écoles primaires. Ce volet du financement aura des effets bénéfiques sur l’apprentissage de quelque 2 millions d’élèves scolarisés dans les plus de 1 400 écoles visées.

« Faute de conditions d’apprentissage propices et, notamment, d’un nombre adapté de salles de cours et de latrines, les élèves du Rwanda ne peuvent pas apprendre autant qu’ils le devraient. Les efforts soutenus du gouvernement du Rwanda, avec le soutien de ses partenaires, vont permettre de remédier à cette situation », explique Yasser El-Gammal, responsable des opérations pour le Rwanda à la Banque mondiale.

Le projet prévoit des mesures spéciales pour améliorer la préparation des futurs enseignants dans les 16 écoles normales du pays et constituer un réseau de 17 écoles pilotes, entièrement équipées, censées élaborer et tester des pratiques didactiques novatrices, qui seront ensuite diffusées dans tout le pays.

L’apprentissage précoce fait également partie des priorités, avec la fourniture de supports didactiques et d’apprentissage à tous les établissements préscolaires publics et la mise au point d’un programme d’apprentissage audiovisuel attrayant, en kinyarwanda et en anglais, pour les plus jeunes. En investissant dans les fondements même de l’apprentissage et de l’épanouissement des enfants du Rwanda, le gouvernement s’emploie à renforcer le capital humain du pays.

