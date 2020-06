Le Conseil de sécurité examine les travaux et la résilience du Mécanisme chargé des fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux

SC/14207

Le Conseil de sécurité a, ce matin, examiné l’avancement des travaux du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, en entendant le juge Carmel Agius et Serge Brammertz, respectivement Président et Procureur du Mécanisme, souligner la résilience de la juridiction face à une forte réduction du budget et une pandémie. Cette séance a été marquée par l’actualité après l’arrestation, le 16 mai, de Félicien Kabuga et la confirmation, le 22 mai, du décès d’Augustin Bizimana, deux présumés acteurs majeurs du génocide de 1994 et qui figuraient parmi les huit derniers fugitifs rwandais recherchés.

Distanciation sociale oblige, c’est chacun dans sa mission que les 15 membres du Conseil font leur déclaration grâce à un système de visioconférence spécialement conçu pour eux. Ils dialoguent ainsi avec leurs invités, qui étaient aujourd’hui, outre les deux magistrats, le Vice-Ministre de la justice de la Serbie, M. Čedomir Backović, et les représentants de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et du Rwanda.

M. CARMEL AGIUS, Président du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, a rappelé que la dernière fois qu’il a pris la parole devant le Conseil, en décembre 2019, le Mécanisme pensait alors mener à bien les travaux en cours d’ici à la fin de l’année et n’avoir ensuite à connaître que des appels, le cas échéant. Il se préparait aussi à concentrer son attention sur des fonctions résiduelles à plus long terme, ainsi que l’avait envisagé initialement le Conseil, a indiqué M. Agius.

« Les projections que je vous ai présentées en décembre dernier ne prenaient pas en compte la survenue d’une pandémie mondiale qui mettrait bel et bien le monde à l’arrêt. » Malgré ces circonstances, le Président a affirmé que le Mécanisme est resté opérationnel et a produit des résultats. Une avancée spectaculaire a été réalisée dans la recherche des fugitifs, a-t-il poursuivi. Le Président a indiqué que le Conseil dispose de plusieurs documents détaillés que le Mécanisme a préparés en vue de l’évaluation de l’état d’avancement de ses travaux.

Ces derniers mois, le Mécanisme s’est fixé comme priorité de veiller à ce que ses fonctions judiciaires se poursuivent sans interruption. « Dans cette perspective, nous avons pleinement tiré parti des outils dont nous disposons dans le contexte juridique qui est le nôtre et avons adapté les procédures internes au besoin. » Si la pandémie a empêché la tenue d’audiences, le Président a affirmé que les affaires ont pu progresser avec relativement peu d’interruptions dans la mesure où le travail judiciaire se fait en grande partie par écrit. « Néanmoins, nous prévoyons maintenant que les affaires qui devaient être menées à terme d’ici à la fin de l’année le seront au cours du premier semestre de l’année prochaine. »

S’agissant du procès en première instance dans l’affaire Stanišić et Simatović, il a indiqué que les audiences pourront reprendre le 7 juillet 2020 et qu’un jugement devrait être rendu en avril 2021 au plus tard. De même, le procès en appel dans l’affaire Mladić, qui devait initialement se tenir en mars avant d’être reporté à juin parce que Ratko Mladić devait subir une intervention chirurgicale, a récemment été suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison des inévitables conséquences de la pandémie. Pendant ce temps, le travail se poursuit et la Chambre d’appel est prête à entendre les recours formés dans cette affaire dès que cela sera possible et sans risque, a noté le Président. Il a ajouté que l’arrêt devrait être rendu neuf mois après la tenue du procès en appel.

À la division du Mécanisme à Arusha, le juge unique a repoussé à fin août l’ouverture du procès en première instance à accusés multiples dans l’affaire d’outrage Turinabo et consorts, a-t-il dit, ajoutant que le jugement devrait être rendu en mars 2021. Le Président a ensuite évoqué l’événement majeur qu’a été l’arrestation du fugitif Félicien Kabuga, lequel échappait à la justice pendant plus de 20 ans. « Je ne peux que me demander combien d’autres fugitifs pourraient être traduits en justice si nous maintenions la coopération et la confiance qui ressortent manifestement de ces réalisations. » Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, continuons sur cette lancée pour faire progresser la cause de la justice internationale, a exhorté M. Agius.

Le Président a, en revanche, déclaré que la situation des neuf personnes acquittées ou libérées à Arusha révèle un tableau plus sombre. Le Mécanisme ne peut pas régler cette question seul, ce que le Conseil de sécurité a reconnu dans diverses résolutions. Il a indiqué que le temps est interminable pour ces neufs hommes, l’un d’entre eux languissant dans l’incertitude depuis 2004. « Notre échec commun dans la recherche d’une solution ne peut qu’ébranler la confiance placée dans notre système et ternir nos succès. » Le Président a donc appelé au soutien du Conseil pour aider à mettre un terme à cette « situation intenable ».

Il a ensuite abordé la question de la libération anticipée et a indiqué avoir, le mois dernier, publié une version révisée de la Directive pratique relative à l’appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine ou de libération anticipée. « Je suis certain que les modifications apportées permettront de clarifier les procédures applicables et de garantir un processus simplifié. » Aux améliorations procédurales s’ajoutent deux modifications de fond qui rendent compte, pour l’une, des conditions minimales requises par le Mécanisme pour qu’un condamné puisse prétendre à une libération anticipée et, pour l’autre, du pouvoir du Président d’accorder la libération anticipée en la subordonnant à des conditions, a expliqué M. Agius.

S’agissant de l’exécution des peines, compte tenu de la pandémie de COVID-19, le Président a demandé aux États chargés de cette exécution de l’informer régulièrement des mesures mises en œuvre dans toutes les prisons où des personnes condamnées purgent leur peine. Le Président a également demandé à être informé de la situation dans les centres de détention du Mécanisme à Arusha et à La Haye.

La COVID-19 n’est malheureusement pas le seul virus que nous devons combattre, a-t-il déclaré, en pointant les dangers que constituent la haine, la division et le déni endémiques. « Nous devons rester fermes face à ceux qui préconisent l’impunité plutôt que la justice. » Rappelant « deux pages infâmes de notre histoire collective », il a indiqué que l’année passée a été celle de la vingt-cinquième commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et cette année, celle de la vingt-cinquième commémoration du génocide de Srebrenica. « Si nous savons que chaque agent pathogène ne cause pas nécessairement une pandémie, nous sommes témoins au quotidien de la montée en puissance de ces forces destructrices et nous voyons que les pourvoyeurs de la haine se sentent encouragés. »

M. Agius a en conséquence souligné la nécessité de combattre leur version des faits et d’apporter solidarité et soutien à tous ceux qui ont souffert et continuent de souffrir. « C’est dans cet esprit que le Mécanisme participera le mois prochain aux manifestations organisées pour la vingt-cinquième commémoration du génocide de Srebrenica », a-t-il affirmé. M. Agius a « sincèrement » espéré que tous les États Membres marqueront cet événement. Si le Mécanisme a dû s’écarter de la voie qui avait été précédemment tracée, le Président s’est dit, en conclusion, « fier de pouvoir dire que nous avons su relever le défi ».

M. SERGE BRAMMERTZ, Procureur du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, a présenté les activités du Mécanisme et ses résultats, en soulignant l’événement le plus marquant depuis son dernier rapport: les efforts concernant deux des trois principaux accusés du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) qui étaient encore en fuite ont abouti. Ainsi, le 16 mai dernier, Félicien Kabuga, l’un des fugitifs les plus recherchés, suspecté d’avoir joué un rôle de premier plan dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, a été arrêté à Paris par les autorités françaises, s’est-il félicité avant de saluer une arrestation qui est l’aboutissement de la stratégie de recherche révisée adoptée par son bureau et des efforts soutenus qu’il a déployés depuis 2016. Le Procureur s’est également félicité de l’adaptation de méthodes d’enquête. « Plutôt que de réagir en fonction d’indications fournies par des sources humaines et qui se sont révélées peu fiables, nous avons pris les devants en privilégiant les investigations fondées sur l’analyse des données », a-t-il expliqué avant de mentionner l’élaboration de stratégies spécifiques pour chaque fugitif.

Revenant à Félicien Kabuga, il a indiqué que les recherches s’étaient concentrées ces dernières années sur les membres de sa famille vivant en Europe occidentale, notamment en Belgique et en France. « En analysant et en croisant une grande quantité de données obtenues d’autorités nationales, nous avons observé un schéma récurrent qui se dégageait des déplacements de ses proches, convergeant vers une zone résidentielle précise à Asnières-sur-Seine, dans la banlieue parisienne », a-t-il précisé. Il a parlé d’une opération d’arrestation complexe, coordonnée avec les autorités françaises, qui a été menée à bien le 16 mai dernier, au matin.

Par ailleurs, il a annoncé que son bureau avait confirmé, le 22 mai dernier, le décès d’un autre fugitif important du TPIR, Augustin Bizimana, ancien Ministre de la défense au sein du Gouvernement intérimaire, présumé avoir été un acteur majeur du génocide de 1994. « Après avoir examiné l’ensemble des renseignements dont nous disposions, nous avons estimé qu’il était probable qu’Augustin Bizimana était décédé », a-t-il dit avant d’expliquer que cette hypothèse a été vérifiée avec l’aide du laboratoire de recherches génétiques des forces armées américaines et de l’institut néerlandais de médecine légale, qui ont pu établir que des restes humains exhumés à Pointe Noire, en République du Congo, correspondaient à des échantillons de référence provenant de la mère d’Augustin Bizimana.

Il a remercié le rôle décisif du Conseil de sécurité qui a rappelé à plusieurs reprises que tous les États Membres doivent coopérer à la recherche des fugitifs. M. Brammertz a remercié son personnel ainsi que les autorités de police et les autorités judiciaires d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, des États Unis, de France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de République du Congo, du Royaume-Uni, du Rwanda et de Suisse, ainsi qu’Europol et INTERPOL.

Notant que les développements de ces dernières semaines ont créé une véritable dynamique, il a appelé à en tirer parti en envoyant le message sans équivoque qu’aucun des fugitifs du TPIR n’échappera à la justice. Son bureau détient d’ailleurs des pistes prometteuses et crédibles concernant les lieux où se trouveraient les six derniers fugitifs. Il a espéré que les autorités sud-africaines donneront suite à ses demandes rapidement et de façon exhaustive en rappelant que l’Union africaine (UA) a encouragé tous ses États membres à coopérer avec son bureau afin d’arrêter les derniers fugitifs, faisant en cela écho aux appels répétés du Conseil de sécurité.

S’agissant des procès en première instance et des procédures en appel, il a renvoyé à son rapport avant de réaffirmer l’engagement de son bureau à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que ces procédures soient menées à bonne fin dans les meilleurs délais.

Il a indiqué que compte tenu de la pandémie mondiale de COVID-19, la reprise des audiences dans les affaires Turinabo et consorts, Stanišić et Simatović et Mladić sera décidée par les chambres concernées. « Nous avons mis à profit cette période pour avancer dans d’autres tâches, notamment la préparation des arguments que nous présenterons au procès dans l’affaire Turinabo et celle de notre mémoire en clôture dans l’affaire Stanišić et Simatović », a précisé le Procureur. Pour ce qui est de l’affaire Mladić, il a précisé que son équipe a poursuivi ses préparatifs en vue du procès en appel, de sorte qu’elle sera en mesure de présenter ses arguments oraux dès que la nouvelle date du procès aura été fixée.

Notant que le processus de justice n’est pas terminé avec le jugement des criminels, le Procurer Brammertz a estimé que pour les victimes et les survivants au Rwanda et dans les pays issus de l’ex-Yougoslavie, il est primordial que les crimes dont ils ont souffert soient reconnus et qu’il en soit pris acte. Dans ce contexte, il s’est inquiété de la persistance de deux immenses problèmes: le déni des crimes et la glorification de personnes condamnées pour crimes de guerre.

Il a cité à cet égard des initiatives concertées visant au déni du génocide rwandais au sein de communautés de la diaspora rwandaise, avec la propagation de récits révisionnistes qui minimisent l’ampleur du génocide ou qui nient que les crimes ont été commis dans l’intention de détruire le groupe tutsi en tout ou en partie. « Le déni des crimes et la glorification de personnes condamnées pour crimes de guerre sont aussi des phénomènes généralisés dans tous les pays issus de la Yougoslavie », a noté le Procureur en se disant navré que cette glorification soit souvent professée par des responsables politiques ou des titulaires de fonctions publiques. « Dans toute la région, le climat de déni, de glorification et de politisation est un frein au travail des procureurs et des juges, et il met en péril l’état de droit », a-t-il prévenu.

Vingt-cinq ans après de nombreux crimes en ex-Yougoslavie, notamment le génocide de Srebrenica, le Procureur a espéré que ces dates anniversaires seront l’occasion de commémorer solennellement les victimes et de condamner d’une seule voix les personnes responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. C’est pourquoi le Procureur a exhorté tous les responsables et toutes les personnalités publiques de la région à faire preuve de responsabilité et à mettre au premier plan, lors des événements qui marqueront ces dates anniversaires, les victimes et la souffrance des civils. « Ils doivent condamner publiquement le déni des crimes et la glorification des criminels de guerre, au lieu d’apporter un soutien sous forme de discours rhétorique ou de fonds publics », a-t-il insisté avant d’appeler à agir résolument en faveur de la réconciliation et de la consolidation de la paix.

Le Bureau du Procureur travaille désormais activement à retrouver le troisième accusé, Protais Mpiranya, ainsi que les cinq autres fugitifs du TPIR qui sont toujours en fuite. Il a jugé possible, avec la coopération efficace et en temps voulu des États Membres, d’arrêter ces fugitifs. Il a précisé que son bureau prépare actuellement un certain nombre de demandes d’assistance. Il se mettra ainsi en rapport avec les États Membres concernés pour obtenir leur soutien. « La coopération avec mon bureau n’est pas seulement une exigence légale, c’est aussi une obligation morale envers les victimes et les survivants », a insisté M. Brammertz.

