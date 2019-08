Communiqué de Presse de la 871e réunion du CPS tenue le 22 août 2019 sur la signature du Protocole d’Accord entre la République du Rwanda et la République de l’Ouganda, à Luanda, Angola

Le Conseil de paix et de sécurité, lors de sa 871e réunion tenue le 22 août 2019, a été informé par la République d’Angola de la signature à Luanda, d’un Protocole d’Accord entre la République du Rwanda et la République de l’Ouganda.

Le Conseil s’est félicité de la signature le 21 août 2019 à Luanda, Angola, du Protocole d’Accord visant à améliorer les relations bilatérales entre les deux Républiques sœurs. Le Conseil a félicité le Président Paul Kagamé du Rwanda et le Président Yoweri Museveni de l’Ouganda d’être parvenus à régler à l’amiable les différends entre leur pays et les encourage à honorer fidèlement et à remplir tous les engagements pris dans le Mémorandum signé.

Le Conseil a salué les efforts de médiation du Président de l’Angola, S. E. João Lourenço de l’Angola et ceux du Président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et du Président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, en sa capacité de président de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (ICGLR).

Le Conseil a décidé de demeurer saisi de la question.