Au Rwanda, l’AFD accompagne le Comité international de la Croix-Rouge dans sa réponse au Covid-19

Afin d'accompagner le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans sa réponse à la pandémie de Covid-19, l’AFD vient de lui accorder une subvention de 2 millions d’euros. Ces fonds lui permettront de développer des activités de prévention et d’assistance, réalisées en collaboration avec la Croix-Rouge rwandaise.

Premier volet de la riposte, les activités de prévention s’articuleront autour de séances de communication et de sensibilisation diffusées par des stations de radio communautaires et par les volontaires de la Croix-Rouge dans des lieux publics, ciblant les districts les plus touchés par le coronavirus dans tout le pays, certains étant encore partiellement en confinement. Ces séances auront pour objectif d’expliquer clairement aux différentes communautés les modes de transmission du Covid-19, afin d’accroître leur capacité à prévenir de nouvelles infections.

Des mesures en faveur de l’hygiène contre le coronarivus

En parallèle, des séances de promotion de l’hygiène accompagnées de distribution de matériel seront organisées dans les lieux publics tels que marchés et écoles dès qu’elles réouvriront, pour un nombre de bénéficiaires estimé à 55 000. Le projet prévoit également de reconstituer les stocks d’urgence de la Croix-Rouge rwandaise, mis à mal par la réponse initiale à la pandémie.

Le Comité international de la Croix-Rouge prévoit également de déployer un plan de soutien à 13 000 ménages parmi les plus vulnérables. Durement affectés par les conséquences indirectes de la pandémie sur leur revenu (restrictions de mouvement, confinement), ils recevront une assistance directe en nature pour couvrir leurs besoins nutritionnels de base.

Il est important de souligner que les chiffres et les quantités prévues par famille peuvent varier en fonction de l’évolution de la pandémie dans le pays et l’impact économique des confinements.

Enfin, 4 000 propriétaires de petites entreprises profiteront, via des coopératives et associations déjà existantes, d’un soutien financier pour acheter les produits et l’équipement nécessaires à la reprise de leur activité à la levée du confinement. Avec l’objectif d’éviter leur paupérisation et leur dépendance à la solidarité.