AKADEMIYA2063 et le Ministère rwandais de l'agriculture et des ressources animales (MINAGRI) annonçent la signature d’un protocole d'accord (MOU)

Kigali, Rwanda, 25 février 2021, AKADEMIYA2063 et le Ministère rwandais de l'agriculture et des ressources animales (MINAGRI) se sont engagés à travailler ensemble pour faire progresser la planification, la mise en œuvre, l'examen et le dialogue des politiques agricoles fondées sur des données factuelles au Rwanda. Dans un nouveau protocole d'accord, les deux parties s’engagent à renforcer les capacités institutionnelles et techniques du MINAGRI pour la production et l'analyse de données ainsi que pour la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques fondées sur des preuves.

«Parce qu’implantée à Kigali, AKADEMIYA2063 est bien placée pour travailler en étroite collaboration avec le MINAGRI pour transformer le secteur agricole du Rwanda en un secteur de création de valeurs basés sur le savoir, et ainsi contribuer à la croissance économique globale et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays», a déclaré M. Joseph Nyirimana, directeur national principal d'AKADEMIYA2063.

Dans le cadre de ce partenariat, AKADEMIYA2063 travaillera avec le MINAGRI d’abord pour évaluer la capacité du MINAGRI à concevoir et mettre en œuvre les politiques et programmes. Et, par la suite, à développer et mettre en œuvre une stratégie quinquennale complète de renforcement des capacités. Le MINAGRI et AKADEMIYA2063 travailleront étroitement, à développer des outils, des plates-formes et des méthodologies numériques de pointe pour le suivi et l’analyse des performances du secteur agricole au Rwanda. En outre, ce protocole d’accord facilitera les communications et le dialogue sur les politiques du MINAGRI et contribuera à améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques et stratégies agricoles au Rwanda.

«La mise en œuvre réussie du Plan stratégique rwandais pour la transformation de l'agriculture, 2018-2024 (PSTA 4) nécessite des partenariats et une collaboration solides avec les principales parties prenantes, a déclaré le Dr Ousmane Badiane, Président exécutif d'AKADEMIYA2063. «La coopération entre le MINAGRI et AKADEMIYA2063 contribuera grandement à permettre au MINAGRI d'atteindre les 4 objectifs stratégiques du PSTA, à savoir accroître la création de richesses et les opportunités économiques, améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition et renforcer la résilience, qui sont en phase avec le Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA) », a ajouté le Dr Badiane.

Á propos d’AKADEMIYA2063 : AKADEMIYA2063 est une organisation africaine à but non lucratif.

Son siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et elle possède un bureau régional à Dakar, au Sénégal.

AKADEMIYA2063 s’est donné pour mission de fournir aux États membres de l’UA des données, des analyses politiques ainsi que des activités de soutien au renforcement des capacités qui les aideront à atteindre leurs objectifs de transformation économique et de prospérité partagée. Plus globalement, AKADEMIYA2063 participe à l’avancement de l’Agenda 2063 de l’Union africaine grâce à ses travaux d’exploitation des ressources scientifiques, de génération de connaissances et de renforcement des capacités. AKADEMIYA2063 abrite trois programmes de longue date établis à l’échelle continentale – (1) le système régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS), (2) le consortium Modélisation des politiques pour la croissance et le développement en Afrique (AGRODEP) et (3) le Panel de Malabo Montpellier (Panel MaMo) – qui fournissent des données et des analyses à l’appui du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web : www.akademiya2063.org

À propos du MINAGRI : Le Ministère rwandais de l’agriculture et des ressources animales (MINAGRI) a pour mandat d’initier, de développer et de gérer des programmes appropriés de transformation et de modernisation de l’agriculture et de l’élevage afin d’assurer la sécurité alimentaire et de contribuer à l’économie nationale. La transformation de l'agriculture implique de passer d'un secteur de subsistance à une agriculture productive, de grande valeur, orientée vers le marché et basée sur la connaissance, respectueuse de l'environnement et ayant des impacts significatifs sur d'autres secteurs de l'économie.

Le MINAGRI est chargé de la mise en œuvre du Plan stratégique du Rwanda pour la transformation de l’agriculture, phase 4 (PSTA 4) pour la période 2018-2024. Essentiellement, le PSTA 4 est le plan de mise en œuvre de la politique agricole nationale (PAN) du Rwanda et il représente le document stratégique du secteur agricole dans le cadre de la stratégie nationale de transformation du Rwanda. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez : www.minagri.gov.rw/about