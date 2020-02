La duración potencial de las réplicas del terremoto 2020 del suroeste de Puerto Rico

Por Nicholas J. van der Elst, Jeanne L. Hardebeck, and Andrew J. Michael

Resumen

Las réplicas (terremotos agrupados espacial y cronológicamente cerca de la ocurrencia de un terremoto causante) están en curso en el suroeste de Puerto Rico después de una serie de terremotos, que incluyen un terremoto de magnitud 6.4, ocurrido cerca del Barrio Indios, Guayanilla, el 7 de enero de 2020 y que afectaron las áreas circundantes. Este informe estima la duración esperada de las réplicas incorporando observaciones de réplicas a partir del 17 de enero de 2020 en un modelo estadístico bien establecido de cómo se comportan las secuencias de terremotos. Las réplicas persistirán durante años o décadas, aunque con una frecuencia decreciente, y los terremotos probablemente se sentirán a diario durante varios meses. Estos estimados tienen una incertidumbre significativa debido a diferentes escenarios de cómo la secuencia del terremoto puede evolucionar con el tiempo y también podrían cambiar si ocurre una nueva réplica grande. Este informe también estima la cantidad de tiempo restante hasta que la probabilidad anual de réplicas de magnitud 5, 6 y 7 o más - que podría causar daños adicionales- disminuya a un 50, 25, 10, 5 y 1 por ciento. Al momento de escribir este artículo, la posibilidad de tener un terremoto de magnitud 6 en un año determinado, en el futuro, no caerá por debajo del 25 por ciento durante otros 3 meses a 3 años. La probabilidad de tener un terremoto de magnitud 5 o mayor no será inferior al 25 por ciento durante una década o más. Las réplicas discutidas en este informe se ubicarían en la misma área general que las réplicas que ya han ocurrido. Nuestros resultados no implican un cambio en el riesgo de terremotos en otras partes de Puerto Rico.