El huracán María mató en Puerto Rico a unas 4.600 personas y no a 64, según un estudio independiente

El informe, publicado en la revista científica 'New England Journal of Medicine', cree que la cifra oficial de fallecidos es una infravaloración de la verdadera mortalidad.

El saldo mortal dejado por el paso del huracán María en Puerto Rico a finales del pasado año es de unos 4.600 fallecidos, muy por encima de los 64 reconocidos oficialmente, según un estudio publicado este martes en la revista científica New England Journal of Medicine. "Nuestros resultados indican que la cifra oficial de 64 es una sustancial infravaloración de la verdadera mortalidad tras el huracán María", indica el estudio elaborado por la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en colaboración con las universidades Carlos Albizu y Ponce en Puerto Rico.

Con vientos sostenidos de casi 250 kilómetros por hora y fuertes lluvias que causaron inundaciones catastróficas, hubo muchas maneras de que el huracán causase muertes entre el 20 de septiembre, fecha en que la tormenta tocó tierra en la isla caribeña, y diciembre de 2017, según ha explicado el informe. La mayoría de las víctimas fatales causadas por María falleció por la interrupción en los servicios de salud a raíz de los cortes de energía y el bloqueo o destrucción de carreteras, según el estudio publicado en el prestigioso diario de medicina. "Aproximadamente un tercio de las muertes posteriores al huracán fueron reportadas por familiares como causadas por un acceso tardío o impedido a la atención médica", especifica el informe.

El Gobierno de Puerto Rico cifró tras el huracán un balance de 64 muertos, pero expertos de la universidad de Harvard sostienen que el recuento se complicó por los cortes energéticos y la devastación generalizada a causa de la tormenta, que dejó 90.000 millones de dólares en daños y es considerada la tercera más costosa en Estados Unidos desde 1900.

Los datos posteriores al huracán revelaron un aumento de 62% en la tasa de mortalidad posterior al fenómeno meteorológico, en comparación con el mismo periodo de 2016, con un total de 4.645 fallecidos. "Nuestras estimaciones son aproximadamente consistentes con los reportes de prensa que evaluaron las muertes en el primer mes posterior al huracán", añade el informe.

Los investigadores no han podido comparar sus estimaciones con el balance más reciente del Gobierno puertoriqueño porque este les negó el acceso a la información. El Ejecutivo dejó de publicar sus datos sobre las muertes causadas por María en diciembre de 2017.

"Estos números servirán como una importante comparación independiente a las estadísticas oficiales del registro de muertos, que actualmente son reevaluadas y subrayan la falta de atención del Gobierno de Estados Unidos a la frágil infraestructura de Puerto Rico", indica el estudio.

Los investigadores visitaron aleatoriamente 3.299 hogares en Puerto Rico, un territorio estadounidense con unos 3,3 millones de habitantes, y utilizaron los criterios del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para determinar si la muerte podía considerarse como consecuencia del huracán. Esto implicaría situaciones vinculadas a la tormenta como escombros voladores o condiciones inseguras o insalubres, incluida la pérdida de servicios médicos necesarios, en los tres meses posteriores al huracán. Las encuestas se realizaron entre enero y febrero de 2018, en un periodo en el que los investigadores observaron que "muchos encuestados aún estaban sin [servicios] de agua y electricidad".

"En promedio, los hogares permanecieron 84 días sin electricidad, 64 días sin agua, y 41 días sin cobertura para celulares", detalla el estudio. Para evitar un sesgo, los entrevistados no recibieron un pago por sus respuestas y fueron informados de que estas no les darían ayudas adicionales del Gobierno. Si algún miembro de una familia era considerado como desaparecido, pero aún no había confirmación de su muerte, la investigación lo contabilizaba como vivo.

Otras investigaciones independientes estimaron el balance de muertos del huracán María alrededor del millar, pero los últimos cálculos de los expertos han elevado la cifra a 4.645 fallecidos entre el día de la tormenta, el 20 de septiembre, y el 31 de diciembre de 2017. En 2005, el poderoso huracán Katrina, el que más ha costado en la historia estadounidense, registró un balance de muertos mucho menor, estimado en 1.833 personas.