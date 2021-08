Philippines, M6.6 Earthquake and Landslide in Calatagan, Batangas (24 Jul 2021)

AFFECTED AREA/S

Calatagan, Looc, Lubang, Nasugbu

DESCRIPTION

On 24 July 2021, 4:48 AM, a Magnitude Mw 6.6 Earthquake struck in Calatagan, Batangas (13.71°N, 120.57°E - 015 km S 28° W), with the depth of 111 km.

As of 7:00 AM, 30 July 2021, PHIVOLCS has recorded 471 aftershocks with magnitude ranging 1.7 - 5.5 and depth range of 71 km - 130 km. Of which, 117 were plotted and 4 were felt.

Reported Intensities:

> Intensity VI - Calatagan, Batangas; Looc, Lubang and Mamburao, Occidental Mindoro

> Intensity V - Balayan, Bauan, Calaca, Lemery, Mabini, Nasugbu, San Pascual, Taal and Tingloy, Batangas; Abra De Ilog, Magsaysay, Paluan and Sablayan, Occidental Mindoro; Calapan City, Puerto Galera and San Teodoro, Oriental Mindoro; Carmona and Dasmariñas City, Cavite;

> Intensity IV - Batangas City, Lipa City, Santo Tomas, and Talisay, Batangas; Calintaan, Occidental Mindoro; Bongabong, Bulalacao, Gloria, Mansalay, Naujan, Pinamalayan and Pola, Oriental Mindoro; Malolos City, Meycauayan, Obando and Plaridel, Bulacan; Amadeo, Indang and Mendez, Cavite; Santa Rosa, Laguna; Boac, Marinduque; Malabon City; Manila; Marikina City; Navotas City; Pasay City; Pateros; Quezon City; Valenzuela City; Hermosa, Bataan

> Intensity III - San Jose Del Monte City, Bulacan; Cavinti and Los Baños, Laguna; Las Piñas City; Makati City; Mandaluyong City; Pasig City; Taguig City; Dolores and Tayabas, Quezon; Binangonan, Rodriguez and San Mateo, Rizal

> Intensity II - Caloocan City; Alaminos City, Pangasinan; Lucban, Mulanay and San Francisco, Quezon; Tanay, Rizal

> Intensity I - Kalibo and Malinao, Aklan; Coron and Cuyo, Palawan; Guinayangan, Quezon

Instrumental Intensities:

> Intensity V - Calapan City and Puerto Galera, Oriental Mindoro

> Intensity IV - Batangas City, Batangas; Calumpit, Plaridel and Bulacan; Carmona and Tagaytay City, Cavite

> Intensity III - Malolos City, Marilao, Pandi, San Ildefonso and San Rafael, Bulacan; Las Piñas City; Malabon City; Marikina City; Muntinlupa City; Navotas City; Pasig City; Quezon City

> Intensity II - San Juan City; Dagupan City, Pangasinan; Lucban and Polillo, Quezon

> Intensity I - Kalibo, Aklan; Daet, Camarines Norte; Iriga City and Sipocot, Camarines Sur; Iloilo City, Iloilo; Bago City, Negros Occidental; Palayan City, Nueva Ecija; Magalang, Pampanga; Guinayangan and Mulanay, Quezon