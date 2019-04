NDRRMC Update Sitrep No. 09 re Magnitude 6.5 Earthquake in San Julian, Eastern Samar, 30 April 2019, 6:00 PM

Reported Intensities

Intensity VI - San Julian, Maydolong and Borongan City, Eastern Samar;

Intensity V - Tacloban City; Catbalogan City, Samar; General MacArthur, Salcedo and Guivan, Eastern Samar; Naval, Biliran; Catarman, Northern Samar; Palo, Babatngon and Pastrana, Leyte; Lawaan and Girporlos, Eastern Samar

Intensity IV - Abuyog, Hilongos, Javier, Capoocan, Julita, Baybay City, Barogo, Jaro, MacArthur, Matalom, Villaba, Leyte; Palapag, Northern Samar; Sulat and Llorente, Eastern Samar; Sorsogon City; Naga City;Masbate City; Hinundayan, Silago and San Francisco, Southern Leyte; Viga, and Panganiban, Catanduanes; Bislig City; Iloilo City;

Intensity III - Binalbagan, Negros Occidental; Cabalian and Saint Bernard, Southern Leyte; Dimasalang, San Fernando and San Jacinto, Masbate; Butuan City; Cabadbaran City; Cuartero, Capiz; Camotes Island, Cebu; Cebu City; Mandaue City; Roxas City; Sagnay, Camarines Sur;

Intensity II - Bago City; Bacolod City; Tapaz, Capiz; ,Malinao, Makatao and Kalibo, Aklan; Carmen, Bohol; Davao City; Gingoog City, Misamis Oriental; Cagayan De Oro City; Guihuingan and Tayasan, Negros Oriental Intensity VI - Catbalogan, Samar;