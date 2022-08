NDRRMC Situational Report for Magnitude 7.0 Earthquake in Tayum, Abra (2022) - SitRep No. 16, August 11, 2022 08:00 am

At 8:43 AM, 27 July 2022, a Magnitude (Mw) 7.0 earthquake shook the provinces in northwestern Luzon and adjacent areas including Metro Manila. The earthquake has an epicenter located at 17.64°N, 120.63°E - 003 km N 45° W of Tayum (Abra) and a depth of 17 kilometers.

Per DOST-PHIVOLCS Earthquake Information No. 3 issued on 12:09 AM, 28 July 2022:

Reported Intensities:

Intensity VII - Tayum, Bangued, Bucay, Bucloc, Danglas, Dolores, La Paz, Lagangilang, Licuan-Baay, Luba, Malibcong, Manabo, Peñarrubia, Pilar, Sallapadan, and San Juan, Abra

Intensity VI - Boliney, Daguioman, Lacub, Lagayan, Langiden, San Isidro, San Quintin, Tineg, and Tubo, Abra; City of Baguio; La Trinidad, Mankayan, and Tuba, Benguet; Sagada, Mountain Province; Badoc, Banna, City of Batac, City of Laoag, Nueva Era, Pinili, and Sarrat, Ilocos Norte; Banayoyo, Bantay, Caoayan, San Esteban, San Juan, Santa, Santo Domingo, Sinait, and City of Vigan, Ilocos Sur; Balaoan, Bangar, City of San Fernando, and Sudipen, La Union; Laoac, Pangasinan; Peñablanca, Cagayan; Cabagan, City of Cauayan, Roxas, and Santo Tomas, Isabela

Intensity V - City of Manila; City of Malabon; Pidigan, and Villaviciosa, Abra; Conner, Flora, Kabugao, Luna, Pudtol, and Santa Marcela, Apayao; Atok, Bakun, and Itogon, Benguet; Banaue, Lagawe, and Mayoyao, Ifugao; Balbalan, Lubuagan, Pasil, Pinukpuk, Rizal, City of Tabuk, and Tinglayan, Kalinga; Bontoc, Sadanga, and Tadian, Mountain Province; Adams, Bacarra, Bangui, Burgos, Carasi, Currimao, Dingras, Dumalneg, Marcos, Pagudpud, Paoay, Pasuquin, Piddig, San Nicolas, Solsona, and Vintar, Ilocos Norte; Alilem, Burgos, Cabugao, City of Candon, Cervantes, Galimuyod, Gregorio del Pilar, Lidlidda, Magsingal, Nagbukel, Narvacan, Quirino, Salcedo, San Emilio, San Ildefonso, San Vicente, Santa Catalina, Santa Cruz, Santa Lucia, Santa Maria, Santiago, Sigay, Sugpon, Suyo, and Tagudin, Ilocos Sur; Agoo, Aringay, Bacnotan, Bagulin, Bauang, Caba, Luna, Naguilian, Pugo, San Gabriel, San Juan, Santol, and Tubao, La Union; City of Alaminos, Binalonan, Dasol, Labrador, Lingayen, Rosales, City of San Carlos, City of Urdaneta, and Villasis, Pangasinan; City of Dagupan; Abulug, Alcala, Allacapan, Amulung, Aparri, Baggao, Ballesteros, Buguey, Camalaniugan, Claveria, Enrile, Gattaran, Gonzaga, Iguig, Lal-Lo, Lasam, Pamplona, Piat, Sanchez-Mira, Santa Ana, Santa Praxedes, Santa Teresita, Santo Niño, Solana, Tuao, and Tuguegarao City, Cagayan; Alicia, Angadanan, Aurora, Burgos, Delfin Albano, Gamu, City of Ilagan, Mallig, Naguilian, Quezon, Quirino, San Manuel, and Tumauini, Isabela; Bambang, Nueva Vizcaya; Baliuag, Bulacan; City of Cabanatuan, and San Jose City, Nueva Ecija; Mexico, and Santa Ana, Pampanga; Bamban, Concepcion, Ramos, and City of Tarlac, Tarlac; City of Biñan, Laguna

Intensity IV - City of Caloocan; City of Makati; City of Mandaluyong; City of Marikina; Quezon City; Pasay City; City of Pasig; Pateros; City of Valenzuela; Tublay, Benguet; Bautista, Binmaley, Bolinao, Bugallon, Burgos, Malasiqui, Manaoag, and Mangaldan, Pangasinan; Benito Soliven, Cordon, Echague, Jones, Ramon, San Agustin, San Guillermo, San Mariano, and San Mateo, Isabela; City of Santiago; Bayombong, and Diadi, Nueva Vizcaya; Cabarroguis, Diffun, Maddela, and Nagtipunan, Quirino; City of Balanga, Bataan; Angat, Bustos, Guiguinto, City of Malolos, City of Meycauayan, Obando, City of San Jose Del Monte, San Rafael, and Santa Maria, Bulacan; Cuyapo, Guimba, and City of Palayan, Nueva Ecija; Arayat, and Guagua, Pampanga; City of Angeles; San Felipe, Zambales; City of Olongapo; City of Imus, Cavite; Famy, Lumban, Santa Cruz, and Santa Maria, Laguna; Rodriguez, and San Mateo, Rizal

Intensity III - City of Las Piñas; City of Muntinlupa; City of Navotas; City of Parañaque; City of San Juan; City of Taguig; Divilacan, Maconacon, and Palanan, Isabela; Dingalan, Aurora; Dinalupihan, and Limay, Bataan; Bulakan, Bulacan; San Antonio, and Zaragoza, Nueva Ecija; Floridablanca, Pampanga; Talisay, and City of Tanauan, Batangas; Carmona, Naic, Noveleta, Silang, and City of Tagaytay, Cavite; Alaminos, Bay, City of Cabuyao, City of Calamba, Majayjay, Paete, Pagsanjan, Pakil, Pangil, City of San Pablo, City of San Pedro, and Siniloan, Laguna; Alabat, Calauag, Candelaria, Catanauan, Dolores, General Luna, General Nakar, Gumaca, Lopez, Lucban, Mauban, Mulanay, Pitogo, Polillo, and San Andres, Quezon; City of Lucena; Tanay, Rizal; Capalonga, and Daet, Camarines Norte

Intensity II - Doña Remedios Trinidad, Bulacan; Calatagan, Lemery, Lian, City of Lipa, San Jose, and San Juan, Batangas; City of General Trias, Cavite; Calauan, Kalayaan, Liliw, Luisiana, Nagcarlan, Pila, Rizal, City of Santa Rosa, and Victoria, Laguna; Patnanungan, Quezon; Binangonan, Cainta, and Taytay, Rizal; Nabua, Camarines Sur

Intensity I - Mabitac, and Magdalena, Laguna; Angono, Rizal

Instrumental Intensities:

Intensity VII - City of Vigan, Ilocos Sur

Intensity V - City of Baguio; City of Laoag, Ilocos Norte; Sinait, Ilocos Sur; City of Dagupan; Peñablanca, Cagayan

Intensity IV - City of Tabuk, Kalinga; Pasuquin, Ilocos Norte; Basista, Pangasinan; Claveria, and Gonzaga, Cagayan; City of Ilagan, Isabela; City of Santiago; Bayombong, Nueva Vizcaya; Maddela, Quirino; Baler, Aurora; City of Malolos, Plaridel, and San Ildefonso, Bulacan; City of Cabanatuan, City of Palayan, and San Jose City, Nueva Ecija; Guagua, Pampanga; Ramos, Tarlac; Infanta, and Polillo, Quezon

Intensity III - City of Las Piñas; City of Malabon; City of Navotas; Quezon City; City of Pasig; City of San Juan; Bolinao, Infanta, and Sison, Pangasinan; Bulakan, Guiguinto, and Marilao, Bulacan; Magalang, Pampanga; City of Tarlac, Tarlac; Carmona, and City of Tagaytay, Cavite; Gumaca, Lucban, Mulanay, San Francisco, and City of Tayabas, Quezon; Morong, and Tanay, Rizal

Intensity II - City of Muntinlupa; City of Parañaque; Pateros; Angat, Doña Remedios Trinidad, and Santa Maria, Bulacan; Subic, Zambales; City of Olongapo; Batangas City, Calatagan, and Talisay, Batangas; City of San Pablo, Laguna; Guinayangan, Quezon; City of Lucena; City of Antipolo, Cainta, and Taytay, Rizal; San Jose, Occidental Mindoro; Mercedes, Camarines Norte; City of Iriga, Pili, Ragay, and Sipocot, Camarines Sur

Intensity I - Magallanes, Cavite; Los Baños, Laguna; Angono, Rizal; City of Calapan, Oriental Mindoro; Pasacao, Camarines Sur.

As of 11 August 2022, 5:00 AM