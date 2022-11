NDRRMC Situational Report for Magnitude 6.4 Earthquake in Lagayan, Abra (2022) - SitRep No. 5, November 06, 2022 05:00 pm

On 25 October 2022, 10:59 PM, a Magnitude (Mw) 6.4 earthquake shook the provinces of Luzon. The epicenter of the earthquake was located at 17.77°N, 120.72°E - 005 km N 21° E of Lagayan, Abra with a depth of 16 kilometers.

Per DOST-PHIVOLCS Earthquake Information No. 5 issued on 4:19 PM, 27 October 2022:

a. Reported Intensities

Intensity VII: Danglas, Licuan-Baay, and Tubo, Abra; City of Batac, Dingras, Pinili, and Sarrat, Ilocos Norte; Sinait, Ilocos Sur

Intensity VI: La Paz, Lagayan, and Tineg, Abra; Balbalan, and Pasil, Kalinga; Bauko, Besao, Natonin, and Sabangan, Mountain Province; Banna, Carasi, City of Laoag, Marcos, Nueva Era, Paoay, and San Nicolas, Ilocos Norte; San Juan, Ilocos Sur; Aparri, Gonzaga, Iguig, Lasam, Peñablanca, Santa Ana, Santo Niño, and Solana, Cagayan

Intensity V: Bangued, Boliney, Bucay, Bucloc, Daguioman, Dolores, Lacub, Lagangilang, Langiden, Luba, Malibcong, Manabo, Peñarrubia, Pidigan, Pilar, Sallapadan, San Isidro, San Juan, San Quintin, Tayum, and Villaviciosa, Abra; Conner, and Kabugao, Apayao; Kapangan, Kibungan, La Trinidad, and Mankayan, Benguet; Banaue, Ifugao; Lubuagan, Pinukpuk, Rizal, City of Tabuk, and Tinglayan, Kalinga; Barlig, Bontoc, Sadanga, Sagada, and Tadian, Mountain Province; Adams, Bacarra, Badoc, Bangui, Currimao, Dumalneg, Pagudpud, Pasuquin, and Vintar, Ilocos Norte; Alilem, Banayoyo, Bantay, Burgos, Cabugao, City of Candon, Caoayan, Cervantes, Galimuyod, Gregorio del Pilar, Lidlidda, Magsingal, Nagbukel, Narvacan, Quirino, Salcedo, San Emilio, San Esteban, San Ildefonso, San Vicente, Santa, Santa Catalina, Santa Cruz, Santa Lucia, Santa Maria, Santiago, Santo Domingo, Sigay, Sugpon, Suyo, Tagudin, and City of Vigan, Ilocos Sur; Bacnotan, Balaoan, Bauang, Caba, City of San Fernando, San Juan, and Sudipen, La Union; Abulug, Alcala, Allacapan, Amulung, Baggao, Ballesteros, Camalaniugan, Claveria, Gattaran, Lal-Lo, Pamplona, Piat, Rizal, Santa Teresita, Tuao, and Tuguegarao City, Cagayan

Intensity IV: Calanasan, Flora, Luna, Pudtol, and Santa Marcela, Apayao; City of Baguio; Atok, Bakun, Bokod, Buguias, Itogon, Kabayan, Sablan, Tuba, and Tublay, Benguet; Asipulo, Hingyon, Hungduan, Kiangan, Lagawe, Lamut, and Tinoc, Ifugao; Tanudan, Kalinga; Paracelis, Mountain Province; Burgos, Piddig, and Solsona, Ilocos Norte; Aringay, Bagulin, Bangar, Burgos, Luna, Naguilian, Pugo, Rosario, San Gabriel, Santol, and Tubao, La Union; Alcala, Asingan, Balungao, Basista, Binalonan, Calasiao, Malasiqui, Manaoag, Mangaldan, Mapandan, Pozorrubio, Rosales, San Jacinto, Santa Barbara, Santa Maria, Sison, City of Urdaneta, and Villasis, Pangasinan; City of Dagupan; Buguey, Enrile, Sanchez-Mira, and Santa Praxedes, Cagayan; Divilacan, Maconacon, Mallig, Quezon, San Pablo, Santa Maria, and Santo Tomas, Isabela; Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya

Intensity III: Aguinaldo, Alfonso Lista, and Mayoyao, Ifugao; Agoo, and Santo Tomas, La Union; Aguilar, Bautista, Bayambang, Binmaley, Bugallon, Dasol, Infanta, Labrador, Laoac, Lingayen, Mabini, Mangatarem, Natividad, City of San Carlos, San Fabian, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santo Tomas, Sual, Tayug, Umingan, and Urbiztondo, Pangasinan; Alicia, Angadanan, Aurora, Benito Soliven, Burgos, Cabagan, Cabatuan, City of Cauayan, Cordon, Delfin Albano, Dinapigue, Gamu, City of Ilagan, Luna, Naguilian, Palanan, Quirino, Reina Mercedes, Roxas, San Mariano, and Tumauini, Isabela; City of Santiago; Kayapa, Nueva Vizcaya; Baler, Aurora; Pura, and Ramos, Tarlac; City of Iligan

Intensity II: Anda, Pangasinan; Echague, Jones, Ramon, San Agustin, San Guillermo, San Isidro, San Manuel, and San Mateo, Isabela; Ambaguio, Bagabag, Bambang, Bayombong, Diadi, Kasibu, Quezon, Solano, and Villaverde, Nueva Vizcaya; Aglipay, Cabarroguis, Diffun, Maddela, Nagtipunan, and Saguday, Quirino; Casiguran, and Dilasag, Aurora; Bamban, Camiling, Moncada, Paniqui, and San Manuel, Tarlac; Santa Cruz, Zambales

Intensity I: City of Malabon; City of Navotas; Dinalungan, Aurora; Norzagaray, and Obando, Bulacan; Candelaria, Zambales

b. Instrumental Intensities:

Intensity VI: Sinait, Ilocos Sur

Intensity V: City of Laoag, and Pasuquin, Ilocos Norte; City of Vigan, Ilocos Sur; Claveria, Gonzaga, and Peñablanca, Cagayan

Intensity IV: Bangued, Abra

Intensity III: City of Tabuk, Kalinga; City of Ilagan, Isabela; Baler, Aurora

Intensity II: City of Urdaneta, Pangasinan; City of Dagupan; Bayombong, Nueva Vizcaya; Maddela, Quirino

Intensity I: City of Navotas; City of Pasig; Bani, Bolinao, Infanta, Sison, and Umingan, Pangasinan; Dinalupihan, Bataan; Bulakan, Calumpit, City of Malolos, and Plaridel, Bulacan; City of Cabanatuan, and San Jose City, Nueva Ecija; Guagua, Pampanga; Ramos, Tarlac; Iba, Zambales; Infanta, Mauban, and Polillo, Quezon; Tanay, and Taytay, Rizal

As of 06 November 2022, 12:00 NN