DSWD DROMIC Report #4 on the Mw 7.0 Earthquake Incident in Tayum, Abra as of 28 July 2022, 6PM

I. Situation Overview

On 27 Jul 2022 at 8:43 AM, a 7.0 magnitude earthquake jolted the municipality of Tayum (Abra) (17.64°N, 120.63°E - 003 km N 45° W) with a tectonic origin and a depth of focus of 017 km. The earthquake was also felt in the neighboring municipalities.

Date/Time:

27 Jul 2022 - 8:43:24 AM

Reported Intensities:

Intensity VII - Bucloc and Manabo, Abra

Intensity VI - Vigan City, Sinait, Bantay, San Esteban, Ilocos Sur; Laoac, Pangasinan; Baguio City;

Intensity V - Magsingal and San Juan, Ilocos Sur, Alaminos City and Labrador, Pangasinan; Bambang, Nueva Vizcaya; Mexico, Pampanga; Concepcion, and Tarlac City, Tarlac; City of Manila; City of Malabon

Intensity IV - City of Marikina; Quezon City; City of Pasig; City of Valenzuela; City of Tabuk, Kalinga; Bautista and Malasiqui, Pangasinan; Bayombong and Diadi, Nueva Vizcaya; Guiguinto, Obando, and San Rafael, Bulacan; San Mateo, Rizal

Intensity III - Bolinao, Pangasinan; Bulakan, Bulacan; Tanay, Rizal

Intensity II - General Trias City, Cavite; Santa Rosa City, Laguna

Instrumental Intensities:

Intensity VII - Vigan City Intensity V - Laoag City, Ilocos Norte; Peñablanca, Cagayan; Dagupan City, Pangasinan; Sinait, Ilocos Sur; Baguio City

Intensity IV - Gonzaga, Cagayan; Baler, Aurora; Bayombong, Nueva Vizcaya; Ramos, Tarlac; Ilagan, Isabela; Basista, Pangasinan; Claveria, Cagayan; San Jose, Palayan City and Cabanatuan City, Nueva Ecija; Madella, Quirino; Tabuk, Kalinga; Santiago City, Isabela

Intensity III - Quezon City; Iba, Zambales; Navotas City, Malabon City, Metro Manila; Magalang & Guagua Pampanga; Bolinao, Sison & Infanta, Pangasinan; Bulakan, San Ildefonso, Guiguinto, Plaridel, and Malolos City, Bulacan; Tarlac City, Tarlac

Intensity II - Dona Remedios Trinidad, Angat & Santa Maria, Bulacan; Tagaytay City, Cavite; Pasig City Metro Manila; Polillo, Gumaca & Infanta, Quezon

Intensity I - Tanay, Taytay, Morong, Antipolo City, Rizal; Marilao,Bulacan; San Juan City, Las Pinas City, Metro Manila; Lucban, Quezon; Subic, Zambales; Mercedes,Camarines Norte; Olongapo City, Zambales; Carmona, Cavite

Expecting Damage:

YES

Expecting Aftershocks:

YES

II. Status of Affected Areas and Population