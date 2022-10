DSWD DROMIC Report #4 on the Mw 6.4 Earthquake Incident in Lagayan, Abra as of 28 October 2022, 6PM

I. Situation Overview

On 25 October 2022 at 10:59 PM, a 6.4 magnitude earthquake jolted the Municipality of Lagayan (Abra) (17.79°N, 120.66°E - 009 km N 33°W) with a tectonic origin and a depth of focus of 11 km. The earthquake was also felt in the neighboring municipalities.

Date/Time:

25 Oct 2022 - 10:59:01 PM

Reported Intensities:

Intensity VI - La Paz, Abra

Intensity V - Bangued, Boliney, Bucay, Bucloc, Daguioman, Danglas, Dolores, Lacub, Lagangilang, Lagayan, Langiden, Licuan-Baay, Luba, Malibcong, Manabo, Peñarrubia, Pidigan, Pilar, Sallapadan, San Isidro, San Juan, San Quintin, Tayum, Tineg, Tubo, and Villaviciosa, Abra; Conner, Apayao; La Trinidad, Benguet; Rizal, Kalinga; Alilem, Banayoyo, Bantay, Burgos, Cabugao, City of Candon, Cervantes, Galimuyod, Gregorio del Pilar, Lidlidda, Magsingal, Nagbukel, Narvacan, Quirino, Salcedo, San Emilio, San Esteban, San Ildefonso, San Juan, San Vicente, Santa, Santa Catalina, Santa Cruz, Santa Lucia, Santa Maria, Santiago, Santo Domingo, Sigay, Sinait, Sugpon, Suyo, Tagudin, and City of Vigan, Ilocos Sur; Bacnotan, Balaoan, Bauang, and Caba, La Union; Abulug, Allacapan, Amulung, Aparri, Baggao, Claveria, Lal-Lo, Lasam, Peñablanca, Tuao, and Tuguegarao City, Cagayan

Intensity IV - Flora, Apayao; City of Baguio; Bokod, and Itogon, Benguet; City of San Fernando, and Sudipen, La Union; Enrile, Iguig, and Solana, Cagayan

Intensity III - Laoac, City of Urdaneta, and Villasis, Pangasinan; City of Dagupan; Baler, Aurora

Intensity II - Labrador, Pangasinan; San Manuel, Isabela

Instrumental Intensities:

Intensity V - Gonzaga, Penablanca, Claveria, Cagayan; Pasuquin, Laoag City, Ilocos Norte; Vigan City, Ilocos Sur

Intensity IV - Bangued, Abra

Intensity III - Baler, Aurora; Ilagan, Isabela

Intensity II - Bayombong, Nueva Vizcaya; Urdaneta, Dagupan City, Pangasinan; Madella, Quirino

Intensity I - Dinalupihan, Bataan; Bulakan, Calumpit, Malolos City, Plaridel, Bulacan; Pasig City, Navotas City; Cabanatuan City and San Jose, Nueva Ecija; Guagua, Pampanga; Umingan, Sison, Bolinao, Infanta, and Bani, Pangasinan; Polillo, Mauban, and Infanta, Quezon; Tanay and Taytay, Rizal; Ramos, Tarlac; Iba, Zambales