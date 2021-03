DSWD DROMIC Report #2 on the Mw 6.1 Earthquake Incident in Magsaysay, Davao del Sur as of 05 March 2021, 6PM

Situation Overview

On 07 February 2021 at 12:22 PM, a 6.1 magnitude earthquake jolted the municipality of Magsaysay, Davao del Sur (06.75°N, 125.11°E - 005 km S 85°W) with a tectonic origin and a depth of focus of 10 km. The earthquake was also felt in the neighboring municipalities of Davao del Sur.

Date/Time: 07 Feb 2021 - 12:22:55 PM

Reported Intensities:

Intensity VII- M'Lang, Makilala and Kabacan, Cotabato

Intensity VI- Isulan, Sultan Kudarat

Intensity V - Magsaysay, Digos City, Hagonoy, Santa Cruz, Sulop, Bansalan and Matanao, Davao Del Sur; Pres. Roxas, Arakan, Carmen, Kidapawan City, Matalam and Tulunan, Cotabato; Koronadal City, Banga, Tupi and Tampakan, South Cotabato; Malungon, Sarangani; Columbio, Sultan Kudarat

Intensity IV - Davao City and Padada, Davao Del Sur; Antipas, Banisilan, Midsayap, Cotabato; Alabel, Kiamba, Malapatan, Sarangani; General Santos City; Norala, Polomolok, South Cotabato; Bagumbayan, Esperanza, Lutayan, Palimbang, Pres. Quirino, Sen. Ninoy Aquino, Tacurong City, Sultan Kudarat; Don Carlos, Bukidnon

Intensity III - Maco and Nabunturan, Davao De Oro; Tagum City, Davao Del Norte; Malalag, Davao Del Sur; Cotabato City; Aleosan, Cotabato; T'Boli, South Cotabato; Kadingilan and Kitaotao, Bukidnon; Datu Odin Sinduat, Maguindanao; Balingasag, Medina, Cagayan De Oro City, Gingoog, Salay and Tagaloan, Misamis Oriental; Kalamansig, Lambayong and Lebak, Sultan Kudarat

Intensity II - Alamada, Cotabato; Tantangan, South Cotabato; Baungon, Damulog, Kalilangan, Libona, Maramag, Talakag, Malaybalay City and Valencia City, Bukidnon; Iligan City, El Salvador and Manticao, Misamis Oriental

Intensity I - Bislig City, Surigao Del Sur

Instrumental Intensities:

Intensity V - Kidapawan City, Cotabato; Koronadal City, South Cotabato

Intensity IV - Alabel and Kiamba, Sarangani; General Santos City, South Cotabato

Intensity II - Cagayan de Oro and Gingoog, Misamis Oriental

Intensity I - Zamboanga City

Expecting Damage: YES

Expecting Aftershocks: YES

Source: DOST-PHIVOLCS Earthquake Bulletin

I. Status of Affected Families / Persons

There were 219 families or 1,095 persons affected by the earthquake incident in 12 barangays in Region XII (see Table 1).