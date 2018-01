Presentan Atlas "Clima y Eventos Extremos del Altiplano Central de Perú-Bolivia"

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y su par boliviano el SENAMHI Bolivia con la cooperación de la Universidad de Berna (Suiza) y el Servicio Meteorológico de Suiza (MeteoSwiss), realizó con éxito la presentación del Atlas "Clima y Eventos Extremos del Altiplano Central de Perú-Bolivia".

El evento se desarrolló este 26 de enero de 2018 en las instalaciones del Hotel Qelqatani y contó con la participación de autoridades de la Región Puno, el congresista Alberto Quintanilla Chacón, representantes de Instituciones Públicas y de Organizaciones de la Sociedad Civil.

La presentación del Atlas estuvo a cargo del Dr. Marco Andrade, quien destacó la información proporcionada como los mapas de temperatura máxima y mínima promedio así como precipitación para cada mes y temporada; además de mapas de eventos extremos, incluidos los índices de días secos consecutivos o el número de días de helada.

Para la elaboración se usó información de 50 estaciones del Altiplano que abarcan Perú y Bolivia, recopilados durante más de cuarenta años, y el enfoque del análisis de datos en este atlas abarca el período de los años 1981-2010.

Durante el evento se destacó el esfuerzo interinstitucional para la realización de este Atlas, la importancia relevante de este material para la planificación y la toma de decisiones en todos los sectores de la actividad humana para el beneficio de la misma población.

En su presentación, el Ing. Sixto Flores, director zonal 13 SENAMHI, destacó la importancia de un buen diagnóstico de los eventos climatológicos extremos que impactan a la región Puno.

"Las precipitaciones tienen dos extremos de comportamiento el exceso y el déficit. El exceso genera inundaciones, huaicos, deslizamientos, desborde de ríos; el otro extremo es la sequía, con efectos socioeconómicos más fatales, del mismo modo las bajas temperaturas", explicó.

Por su parte, el Dr. Waldo Lavado, manifestó la importancia de los datos climáticos, la densidad de ellas, asimismo destacó la calidad de la información para un buen resultado en los trabajos de investigación.

Este trabajo y su publicación se realizaron en el marco del Proyecto DECADE (Data on Climate and Extreme Weather for the Central Andes), cuyo objetivo principal es promover el suministro de información climática en el altiplano central Perú - Bolivia en apoyo a la toma de decisiones y estrategias de adaptación del cambio climático.

El Atlas puede ser descargado de: https://boris.unibe.ch/108978/1/GB_Climate_Atlas_Altiplano_lores.pdf o http://www.chacaltaya.edu.bo.