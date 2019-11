Por lluvias en la Selva pueden ocurrir huaicos en 76 distritos de 4 regiones

Brindan recomendaciones para reducir el riesgo de desastres

Un total de 76 distritos de la Selva se encuentran en riesgo alto y muy alto de ocurrencia de movimientos de masa (huaicos y deslizamientos) por las lluvias que caerán del 22 al 24 de noviembre, según pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Así lo informó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

De acuerdo con el escenario de riesgos emitido por el Cenepred, 12 jurisdicciones de Huánuco, 13 de Loreto, 38 de San Martín y 1 de Ucayali presentan riesgo alto; mientras que 12 distritos de San Martín se encuentran con riesgo muy alto.

Ante esta situación, dicha institución instó a las autoridades competentes a tomar las previsiones del caso para evitar daños a las personas y a la infraestructura.

Recomendaciones

Por su parte, el COEN brindó las siguientes recomendaciones ante la presencia de lluvias intensas e inundaciones:

-Si tiene una casa con techo de esteras protéjalo con plástico o bolsas de cemento, dándole una pendiente para la evacuación de aguas.

-Si vive cerca de algún cauce, cuente con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso de agua. -Mantenga la azotea de su casa despejada y proteja el techo con una capa de concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

-Apoye la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los ríos secos. -Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los ríos por posibles desbordes o inundaciones.

-Si va conduciendo, disminuya la velocidad, tome precauciones y no se detenga en zonas donde puede fluir gran cantidad de agua.

-Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil pueden hacer un dren o canal, con picos y lampas, para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto solo deje correr el agua de lluvia.

-No destape los buzones y proteja las tuberías de desagüe.

