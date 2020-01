Límites y retos del estado: Procesos de integración de la comunidad venezolana en Perú

Isabel Berganza Setién

Ximena Solórzano Salleres

INTRODUCCIÓN

“Migrar es como un luto, porque se deja todo y no lo vuelves a ver. Cuando nos vamos, metemos toda nuestra vida en una maleta. Es difícil pensar que nuestra familia está disgregada por el mundo. Ni siquiera sabemos si volveremos a verla”, señalan dos migrantes venezolanas de veintidós y cuarenta años. Ellas dejaron a su familia en el año 2018 y son parte de las 750 000 personas que arribaron a Perú en los últimos tres años con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades y recuperar todo aquello que han perdido en su país de origen: trabajo, seguridad e, incluso, las ganas de vivir.

La migración venezolana ha sido, a todas luces, uno de los éxodos más importantes del último lustro en América Latina. Se ha caracterizado por ser compleja, diversa e intempestiva, y las diferentes aristas y retos que supone la han convertido en un objeto de estudio de interés.

No es posible hablar sobre el contexto de la migración venezolana sin mencionar, en primer lugar, la forma en la cual se configuran los procesos migratorios, caracterizados, principalmente, por ser dinámicos y de intercambio constante. Pese a ello, los estudios sobre el tema se han dedicado, principalmente y de manera extensa, al análisis de las medidas de seguridad que adoptan los Estados, y las repercusiones de estas en los espacios de acogida, mientras que el modo en el que se integran las personas en los lugares de llegada ha sido poco trabajado.

En segundo lugar, cabe destacar que se trata de un fenómeno sin precedentes para Venezuela. Su gente, acostumbrada a recibir personas de diferentes nacionalidades en su territorio, nunca imaginó verse como extranjera fuera de sus fronteras. Justo esa es una de las razones por las que es aun más dramática la forma en la cual se configura su inserción en los destinos finales.

Todorov (2012) precisa que todos los países hacen diferencias entre las categorías extranjeros y ciudadanos, lo cual conlleva a que sus estatus y derechos sean diferentes. Esto, a menudo, acentúa la vulnerabilidad del primer grupo. Sin embargo, hace hincapié en que “el extranjero no es solo nuestro prójimo, sino que somos nosotros mismos ayer o mañana, en función de un destino incierto. Todos somos extranjeros en potencia” (p. 172). Esta frase no es casual en el contexto actual de las migraciones. Según las cifras registradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2017), 68,5 millones de personas han sido desplazadas a la fuerza en todo el mundo, de las cuales el 52 % son niños. Además, 3,1 millones de ellas han solicitado asilo, por lo cual se calcula que, por cada minuto, veinte personas están huyendo de su lugar de origen. Estos números plantean la necesidad de reflexionar sobre las formas en las que se relacionan “los otros” con los nacionales, así como en el rol de los Estados en la acogida e integración de quienes abandonan sus países, y en la necesidad de no regresarlos a los lugares de donde provienen.

Se debe resaltar que, en medio de un contexto de criminalización y desidia de los grandes movimientos de refugiados e inmigrantes en el mundo —en el que los muros y las fronteras parecen cerrar cualquier oportunidad de soñar proyectos migratorios—, Perú decidió adoptar, en 2017, una medida que permitía el ingreso regular de la población migrante venezolana y su inserción en el mercado laboral.

Los migrantes de hoy, tal como lo indica Sassen (2001), se caracterizan por reproducir sus costumbres en los lugares de acogida. Transitan con un capital social e identitario y con una red de apoyo que llevan consigo más allá de las fronteras. Hay, por tanto, una resistencia al olvido. Sienten la necesidad de mantener intactos los recuerdos del país y la familia, y la propia identidad, y los reproducen constantemente como una herramienta de lucha diaria en la búsqueda de mejores oportunidades. Por ello, es interés de este libro analizar los procesos de integración de la población venezolana en contacto con personas peruanas y las percepciones de los involucrados, así como las medidas adoptadas por el Estado para insertar a los inmigrantes. Partimos de las teorías sobre la integración y utilizamos las variables de educación, salud, ciudadanía, trabajo, relaciones sociales, vivienda y cultura.

Para el estudio, se ha utilizado una metodología cualitativa, centrada en entrevistas en profundidad semiestructuradas. De ellas, se han realizado 37 entrevistas en profundidad a personas migrantes de Venezuela ubicadas en tres regiones del país: Arequipa (8), Piura (9) y Lima (20). Para seleccionar a las personas y garantizar la diversidad, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: género, edad, tiempo de llegada y situación administrativa. Además, se han llevado a cabo nueve entrevistas en profundidad a actores especializados en las áreas de trabajo, educación y migraciones, a personas académicas, y a miembros de algunas ONG y asociaciones de migrantes.

Asimismo, se realizaron dos grupos focales: uno con inmigrantes, en el que participaron nueve ciudadanos venezolanos, y otro con nacionales peruanos, en el que interactuaron cuatro personas. Para ambos casos, se seleccionaron distintos perfiles y lugares de origen (ver el Anexo 2). El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de septiembre a diciembre del año 2018.

Para el diseño de los instrumentos de recolección de información (guías de entrevistas y para grupos focales), se utilizó la operacionalización de la integración que se realiza y se explica durante el primer capítulo de este libro. Por otro lado, se ha recopilado y analizado diversas fuentes bibliográficas y normativas, e información estadística existente sobre el fenómeno migratorio venezolano actual. Igualmente, se solicitó el acceso a la información de diversas instituciones públicas vinculadas a la materia. Los datos proporcionados por las mismas son parte de esta investigación.

El libro se divide en cinco capítulos. El primero está dedicado al marco teórico. En él, se desarrollan conceptos en torno al tema de la integración, basados en investigaciones sobre migraciones internacionales realizadas por especialistas en ciencias sociales. El objetivo es operacionalizar un concepto de integración desde una propuesta propia que permita comprender las dimensiones de análisis en los procesos de integración.

El segundo y tercer capítulo desarrollan la primera dimensión del análisis: el aspecto estructural. Primero, se abordan las variables de trabajo y economía al analizar las condiciones de inserción en el mercado laboral de los migrantes venezolanos. Después, en el tercer capítulo, se abordan las variables de ciudadanía, y de acceso a los derechos sociales de salud y educación con el objetivo de comprender los procesos de regularización documental por los que han optado los inmigrantes, las dificultades y necesidades que encuentran al vivir en Perú, y las medidas adoptadas por el Estado en el contexto de esta migración.

El cuarto capítulo versa sobre la dimensión social de la integración. En este apartado, se utilizan dos variables de análisis: vivienda y relaciones sociales, y se destaca la importancia de las redes sociales como factor de relación entre los inmigrantes (tanto con la sociedad de acogida como con la de origen). El quinto, por su parte, trata las dimensiones cultural e identitaria. Busca dar un acercamiento a las diferencias de las prácticas sociales y personales entre las personas venezolanas y las peruanas para entender la diversidad y el choque de ambas culturas en el encuentro en Perú, que, inevitablemente, tiene un impacto en la cohesión social.

Finalmente, se han planteado algunas conclusiones y recomendaciones sobre los aspectos prioritarios que deben ser abordados para alcanzar una integración positiva. Se busca que esta brinde oportunidades tanto a los migrantes como al país de acogida, que permita aprovechar el capital humano de las personas venezolanas y que sea una oportunidad para beneficio de la diversidad.

Es necesario agradecer a quienes colaboraron para que esta investigación fuera posible. A Lutheran World Relief por el interés que mostraron de principio a fin por el tema de la integración de migrantes y por el financiamiento de este estudio. A Encuentros - Servicio Jesuita de la Solidaridad por la historia de trabajo compartido existente, y por brindarnos todas las facilidades y apoyo para dar testimonio y retratar las realidades de la migración venezolana en Perú.

Y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que nos permitió realizar una investigación sobre un tema central para la Compañía de Jesús con especial interés y humanidad.

Asimismo, agradecemos a Elena Borjas Chipana, asistente de trabajo de campo, quien, con su entusiasmo y esfuerzo, hizo posible reunir a migrantes venezolanos y a ciudadanos peruanos, resaltando el lado más humano dentro del entramado de datos y cifras de esta investigación.

Agradecemos también a todos los funcionarios de la Superintendecia Nacional de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Sistema Integral de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y las organizaciones sociales de venezolanos, que tuvieron la disposición de brindar entrevistas e información para este estudio.

Finalmente, es importante mencionar a todas las personas que nos permitieron ingresar a lo más íntimo de sus historias de vida, que nos compartieron su tiempo y experiencia en cada testimonio con la esperanza de aportar a la sociedad que “tanto les brindó”.

Esperamos que este análisis ayude a comprender las dinámicas de interrelación entre migrantes y nativos, y que permita ahondar en los estudios sobre migraciones en Perú, de tal forma que contribuya a lograr un mejor entendimiento de la complejidad tanto de las relaciones entre nosotros mismos como las de los otros.

Pensamos este libro como una herramienta que permita seguir repensando e investigando desde las ciencias sociales para discutir y plantear soluciones a los fenómenos actuales del país.