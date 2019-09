El Perú renueva su compromiso para luchar frontalmente contra la violencia hacia niñez y adolescencia

El encuentro finalizó con la “Hoja de Ruta” del Plan de Acción para eliminar la violencia hacia niños, niñas y adolescentes

Lima, 17 de septiembre de 2019.- Con la presencia de las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación y la Representante de UNICEF, se iniciaron las acciones conjuntas que marcarán un hito en la lucha contra la violencia hacia la niñez y adolescencia en el país: la elaboración de una “Hoja de Ruta” que servirá para poner en marcha el Plan de Acción con el fin de eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 2020-2030.

Desde el 2018, el Estado peruano forma parte de la “Alianza Global para poner Fin a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes”, iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, junto con diversos países, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro señaló que, siendo su sector, el ente rector en materia de niñez, se ha venido trabajando en una propuesta inicial del Plan de Acción para eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 2020-2030: “Con el acompañamiento del Ministerio de Educación y de UNICEF queremos generar espacios donde compartamos los avances y desafíos en esta materia, donde podamos compartir lo avanzado con la sociedad civil y tomadores de decisión, con el objetivo de elaborar un documento final conjunto del Plan de Acción. Esta hoja de ruta consensuada el día de hoy es el primer gran paso para llegar a nuestro objetivo. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que la violencia contra la niñez sea erradicada.”

A su turno, la titular del sector Educación, la ministra Flor Pablo, comentó sobre los esfuerzos que realiza su sector para la implementación de los “Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. "La Escuela tiene que ser un lugar seguro y protector, no puede haber educación sin buen trato. No puede haber educación si no hay protección. No hay aprendizaje si el niño no es feliz. Hay que cambiar la cultura cotidiana de la violencia".

Según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del Perú – ENARES (INEI, 2013 y 2015), más del 80% de niños, niñas y adolescentes han sido alguna vez víctimas de violencia física o psicológica en sus hogares o escuelas. Asimismo, más del 35% de adolescentes sufrieron, alguna vez, una o más formas de violencia sexual con o sin contacto.

“Estas cifras son alarmantes y muestran la realidad de lo que niños, niñas y adolescentes viven de manera cotidiana. El gran problema es que la violencia en el país es cotidiana y está normalizada porque muchas personas o familias la consideran una práctica válida para corregir, controlar o ejercer poder. El Perú ha tenido muchos avances en relación a los derechos de la niñez. Sin embargo, las cifras que presenta son inaceptables y este es un tema de cambio cultural, de hacerlo socialmente reprochable. Y para lograr este cambio hay que invertir. Actualmente solo el 1% del presupuesto destinado a niñez se invierte en protección”, señaló Ana de Mendoza Representante de UNICEF en el Perú.

De acuerdo a las estadísticas, el 48% de niñas y niños y 40% de las y los adolescentes justifican la violencia. Consideran que sus padres o cuidadores la ejercen para educarlos y es una muestra de cuidado y protección hacia ellos. Estas falsas creencias originan que, al legar a la vida adulta, repitan el mismo círculo de violencia entre su familia. Es por eso, importante trabajar desde el núcleo familiar, la sociedad, el estado y la cooperación internacional para desterrar estos mitos y contar con planes de acción que sirvan para frenar este grave problema.

Durante el lanzamiento también estuvo presente la Sra. Cassia Carvalho, Representante de la Alianza Global para acabar con la Violencia hacia la Niñez y Adolescencia. Esta alianza es una plataforma de colaboración público-privada que incluye a las agencias de las Naciones Unidas, gobiernos, empresas, cuerpos regionales, sociedad civil, jóvenes, defensores, todos enfocados en un solo objetivo: hacer que el mundo sea seguro para los niños, niñas y adolescentes.

